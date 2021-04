Slovenska asa vsaj eno raven pred drugimi

Epska zadnja etapa dirke po Baskiji odmeva v kolesarskem svetu, v katerem je vroča debata o taktiki Jumba Visme, ki je prinesla zmago Primožu Rogliču. Je šlo za kolesarski hazard, ki se je posrečil zaradi izjemno močnih nog 31-letnega Kisovčana, ali genialno potezo nizozemske ekipe, ki je ukanila Tadeja Pogačarja in ekipo UAE.



Pri slednji si gotovo želijo, da se jim na naslednjih dirkah – fronta se iz Baskije seli v Belgijo – kaj takšnega ne bi ponovilo. Roglič je v Baskiji rumeno majico oblekel po zmagi v uvodni vožnji na čas in jo branil do 4. etape, v kateri se ni odzval na napad Pogačarjevega moštvenega kolega Brandona McNultyja in mu prepustil vodstvo v skupnem seštevku. Odločala je kraljevska 6. etapa, v kateri se je med spustom 60 km pred ciljem Roglič otresel rojaka in Američana ter se odpeljal izjemni zmagi naproti.



»Na koncu imajo vedno prav zmagovalci, čeprav je bila taktika Jumba Visme vprašljiva. To je dokaz, da ekipa ni kos Primoževim ambicijam in poskuša z gverilskimi prijemi. Na veliki dirki se majice vodilnega ne oddaja namenoma. Jumbo Visma je to predlani storila na Giru in je ni več dobila nazaj. Če imaš kolesarja, ki je sposoben v prvi etapi obleči rumeno majico, moraš imeti tudi sorazmerno močno ekipo, ki jo bo branila. Roglič tega ni imel. Po drugi strani je tako podrl dva od treh mitov, ki so nastali okoli njega. Ostaja samo še ta, da ne more zmagati v Franciji. Pokazal je, da zna napasti od daleč ter da v odločilni etapi ne zamoči vedno,« je črto pod Zasavčev nastop potegnil nekdanji profesionalec Martin Hvastija.



»Pristop ekipe UAE je bil bolj racionalen, vendar je njene kolesarje na spustu presenetila Astana. To je bila začetniška napaka, podcenili so položaj, še malo prej so imeli dirko pod nadzorom, saj so narekovali tempo v klanec. Dirke ni odločila Jumbo Visma, temveč Astana. Kdor je pozorno spremljal prejšnje etape, je opazil, da Astana z napadi poskuša na vsakem spustu. Na nekaterih to niso bili resni napadi, tokrat je bil in veriga v karavani je počila. Tudi pri UAE so preizkušali nove različice, s taktiko na McNultyjevo zmago. Vseeno bi moral biti Pogačar bolj pozoren, Roglič mu je ušel,« pa je o dirkanju 22-letnega Komendčana povedal Hvastija, za katerega se slovenska (pre)moč na etapnih dirkah nadaljuje: »Še naprej sta oba vsaj eno raven nad drugimi.«

Liege–Bastogne–Liege je prava vaba

Zdaj ju čakajo drugačni izzivi, njuni dvoboji se selijo na enodnevne dirke v Ardenih. Najprej bo v nedeljo Roglič nastopil na dirki Amstel Gold Race na Nizozemskem, nato bosta oba slovenska zvezdnika na startu Valonske puščice v sredo, 21. t. m., in še na Liege–Bastogne–Liege v nedeljo, 25. »Liege–Bastogne–Liege je najbolj hribovita spomladanska klasika, ki najbolj mami kolesarje njunega kova. Morata si odpočiti in se nekoliko drugače pripraviti, to je dirka, dolga več kot 250 km.



V ospredje bodo prišli drugačni kolesarji, starejši mački, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, tudi Julian Alaphilippe. Krog favoritov je širši. Glede na to, kar smo videli lani, pričakujem, da bosta v igri za vrh,« nadaljevanje slovenskih uspehov pričakuje Hvastija. Na stari dami v Liegeu, ki je bila lani zaradi pandemije na sporedu 4. oktobra, je Roglič zmagal v nepozabnem sprintu pred Alaphilippom, ki je preuranjeno dvignil roke, Pogačar je bil 3., Matej Mohorič 4.

