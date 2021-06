Slovenke se ne bi branile kolajne

Največji uspehi ženske klubske in reprezentančne košarke v zadnjih desetih letih so tesno povezani s trenerjem, 41-letnim Trboveljčanom Damirjem Grgićem. Mejnike je postavljal z mlajšimi reprezentančnimi selekcijami, navdušuje pri delu v klubu ŽKK Cinkarna Celje, kjer kali novo mlado falango, v četrtek pa s Slovenijo začenja tretje zaporedno evropsko prvenstvo.



»V tem hipu so v ekipi najboljše igralke, ki jih imamo. S pripravami sem zadovoljen, igralke so delale kakovostno in zavzeto. Smo v solidnem stanju. To se vidi! Kako? Po odigranih tekmah, počutju, formi, ne nazadnje smo igrali lepo košarko v času priprav. Že res, da tekmice niso sodile v sam evropski vrh, a vemo, s kom igramo, pa tudi primerjati znamo. Vse pa bo jasno na prvenstvu,« uvodoma začne selektor Grgić, pred katerim je danes še zadnja pripravljalna tekma, Slovenke se bodo v Strasbourgu pomerile s Francozinjami. Evropsko prvenstvo je pred vrati. V vseh teh letih so nas igralke razvadile, ne nazadnje so bile korak do četrtfinala že na EP 2019, apetiti so zrasli. Ne nazadnje – vsaj 6. mesto prinaša nastop na svetovnem prvenstvu. »Ne bom rekel, kaj bom zahteval od igralk, smo si pa zadali za cilj, da popravimo uvrstitev iz leta 2019 in se poskušamo prebiti v četrtfinale. To pa nam potem daje možnost, da se uvrstimo tako na SP kot v boj za kolajne. To bi bil velikanski uspeh. Upam in želim si le to, da nekako zdravo pričakamo prvenstvo v Franciji,« nadaljuje Grgić, ki spomni, da je za ekipo zahteven mesec, tudi zavoljo doslednega spoštovanja vseh ukrepov, ki so tako ali drugače povezani z novim koronavirusom. Vse so premagljive Kvalifikacijska skupina prinaša tekme proti Turčiji (v četrtek ob 18. uri), Belgiji (petek ob 15.) ter Bosni in Hercegovini (nedelja ob 12.). Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranem skupinskem delu neposredno uvrstile v četrtino finala. Drugo- in tretjeuvrščene izbrane vrste skupin čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih.



»Skupina je zahtevna, so pa vse ekipe v njej premagljive. Zagotovo je Belgija favorit, BiH se po 20 letih vrača na evropsko prvenstvo, v ekipi pa imajo Američanko Jonquel Jones, ki je najboljša igralka v ligi WNBA. Vsi tudi vemo, kaj pomeni v svetovnem merilu Turčija, ki je na Fibini lestvici v tem trenutku sedma,« se skupinskega dela dotakne selektor. Grgić je že izkušen lisjak na velikih tekmovanjih. »Treme nimam, verjamem v to ekipo, verjamem v naše dobro delo. Po drugi strani pa je tudi res, da odhajamo na že tretje zaporedno prvenstvo, zato razlogov za tremo ni,« navrže in ob tem poudari, da sta pri športu ključni dolgoročnost in vizija. »Kjer koli sem že delal, pa naj bo to v klubu ali reprezentanci, vedno smo gledali na dolgi rok. Ko smo pred dvema letoma v kvalifikacijah premagali Francijo, sem dejal, da bo prišel čas, ko bo Slovenija igrala na velikem tekmovanju, torej na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah. Bili smo blizu že pred dvema letoma. Zdaj se nam odpirajo nove možnosti: letos za nastop na SP, leta 2023 pa domače evropsko prvenstvo, kjer se bodo delile vstopnice za olimpijske igre v Parizu. Mi smo tu, da provociramo in čakamo svojo priložnost,« sklene doma in na tujem cenjeni strokovnjak.

