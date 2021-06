Slovenijo vidi kot Italijo

Za Darkom Milaničem je sila zanimiva sezona, ki jo je začel in tudi končal dopustniško. Vmes pa je uspešno oblikoval in vodil slovaški prvak Slovan. Odpoved tik pred zdajci pri moštvu iz Bratislave ga ni pretirano zmotila in že se je znašel v rubriki običajnih trenerskih dogodivščin. Trenutno je pozorni spremljevalec eura 2020 v domači Izoli in poln zanosa na preži za novim izzivom.



Kaj pravite na sosedske uspehe na euru?

»Odlično. Moji so Avstrijci, moji so Italijani ... Navdušen sem nad azzurri. Roberto Mancini je naredil veliko, dvignil je moštvo, ki ga odlikujejo kombinatorika, hitri nasprotni napadi, visok pritisk, agresivnost v sredini, nizko branjenje. Čudovito je videti podrobnosti, ki delujejo. Na primer, po izgubljeni žogi se Italijani zapodijo kot strele in jo spet želijo osvojiti. A moram biti tudi realen: za zdaj še niso imeli tekmeca najvišjega razreda.«



Vaš prijatelj Franco Foda in Avstrijci so tudi spisali lepo poglavje.

»Zaradi Franca sem srečen. Če mislite, da ima v Avstriji absolutno podporo, se motite. Dunajčanom gre rahlo v nos, saj veste, oni so nekaj več, čutijo se za najbolj usposobljene nogometne komentatorje in imajo cmok v grlu. Franco pa je vendarle izdelek Štajerske, Sturma.«



Hrvatje se kar držijo, dvignejo se, ko misliš, da je konec.

»Njihova moč je zvezna vrsta. Ste videli, da bi se Luka Modrić ali Marcelo Brozović spozabila in bi ju igra ponesla? Ni možnosti, z Mateom Kovačićem imajo vse pod nadzorom, narekujejo ritem igre, določajo, kam gre žoga, kdaj bodo sprintali, kdaj bodo počivali ...«



Ste že videli igralni ideal za Slovenijo, kako naj se oblikuje, po kom zgleduje?

»Slovenski ideal je italijanski. V igri in kulturi vidim največ tega, kar bi lahko prenesli v naš nogomet na splošno. Pisan nam je na kožo. Veliko agresivnosti in teka, toda tudi želje po kombinatoriki. Imajo to in to imamo tudi mi.«



Ali avstrijska zgodba, ki je tesno povezana z vami in tudi razumevanjem nogometa, ni po vašem okusu?

»Drugačna je, Avstrija je Salzburg oziroma strategija je jasna in od nje se ne odstopa. Igra se naprej, naprej in naprej. Ko igraš tako, je veliko tehničnih napak, veliko napačnih podaj in odločitev, ampak vse je skoraj nevidno, ker je v ospredju ritem in naprej, naprej, naprej. V Slovenijo ni mogoče prenesti tega modela.«



Se je slovenska stroka sposobna uglasiti in slediti, na primer, italijanskemu zgledu ali oblikovati približek?

»Mislim, da ne, ker sta za to potrebna čas in potrpljenje. Avstrijci so si za svoj model dali čas in ga tudi uspešno uveljavili. Najprej je treba prepričati javnost pa tudi vodilne klubske može in medije. Čas je tisti, ki določa in odloča, če ga ni, in v nogometu ga nikoli ni dovolj, bo težko uresničiti želje.«



Kako vidite Maribor s Simonom Rožmanom v vlogi krmarja?

»Mislim, da je že dojel, kaj potrebuje. Spada v kategorijo trenerjev, ki želijo igrati naprej, dinamično, všečno in tudi tekmovalno. Ve, kaj potrebuje Maribor, a se tudi zaveda, da rezultat šteje.«



Kdo bo nocoj zmagovalec, Italija ali Avstrija?

»Avstrijska legenda Herbert Prohaska je dejal, da na euru še ni bilo velike senzacije. In da bo. Italija bo zmagala, ampak prav gotovo ne bom žalosten, če bo Avstrija.«

