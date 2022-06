Slovenci v boj z vikingi pod vodstvom Cesarja

Slovenska nogometna reprezentanca še ni bila v tako nenavadnem položaju kot ta teden. Dolgoletni spremljevalci poznamo njene vzpone in padce, gre za pisan relief (ne)uspehov, položaj pred drevišnjo (20.45) tekmo lige narodov v Oslu je nov tudi za nas. Po porazih s Švedi in Srbi bo iskal pot iz brezna pomočnik selektorja Boštjan Cesar, Matjaž Kek je namreč staknil covid-19.

Slovenijo so že »reševali« dežurni gasilci in začasni selektorji, prav tako se je pogosto vedelo, da je določena tekma za nekoga zadnja, kljub temu pa je današnji položaj izbrane vrste poseben. Kek je še vodil torkov popoldanski trening na Brdu pri Kranju, včerajšnjega dopoldanskega ne več. Morda so številni pričakovali tak scenarij po klavrni slovenski podobi na beograjski Marakani, toda razlog za odsotnost Mariborčana se skriva v pozitivnem testu na koronavirus.

Kek je bil že v Beogradu hripav močneje kot običajno, načela ga je tudi utrujenost, včerajšnji PCR-test na covid-19 – vsi člani reprezentance se dnevno testirajo s hitrimi testi –, na katerega ga je poslal dr. Matjaž Vogrin, pa je potrdil okužbo.

Norvežani prvič doma

Bomo videli, kako se bodo na spremembo odzvali reprezentanti – bo šlo za nenačrtovano začasno olajšanje ali za dodatno zmedo? To bo znano najpozneje drevi ob 22.40, že prej pa je bilo opazno, da je Cesar hitro zavihal rokave. Dolgoletni reprezentant in kapetan, ki je prvič sodeloval v Kekovem strokovnem štabu med marčevsko akcijo v Katarju, je nagovoril fante in izpostavil bojevit duh, ki da mora krasiti ekipo Slovenije.

»Norveška je igrala odlični tekmi v Srbiji in na Švedskem, o njej reprezentantom ne bomo preveč govorili. Fantje so dobili dovolj podatkov, toda osredotočiti se moramo nase. Zagotovo bomo nekaj spremenili, zato verjamem, da bomo igrali drugače kot nazadnje v Srbiji,« je zatrdil Cesar. »Saj prve tekme v Stožicah proti Švedski nismo igrali tako slabo, kot se zdi. Veseli me tudi pravi odziv fantov po Beogradu – tako na sestanku kot na prvem treningu, ki je sledil,« je razkril Cesar.

Ljubljančan kljub vsemu pričakuje malenkost drugačno postavitev in igro Norvežanov. Ti so namreč dvakrat gostovali, danes bo seveda drugače. Navsezadnje vikingi odkrito merijo na prvo mesto, ki bi jim prineslo ligo narodov A in najmanj nastop v dodatnih kvalifikacijah za euro 2024.

Kako ustaviti Haalanda?

»Gre za ekstremno agresivno ekipo na sredini igrišča, ki tekmecu ne dovoli, da bi razvila svojo igro. Doma bodo morali igrati drugače, bomo videli, kako se bomo odzvali na to. Ob pričakovanih visokih podajah bomo morali igrati brezkompromisno,« je pojasnil Kekov pomočnik in nato opisal še način, na katerega je mogoče ustaviti enega najboljših napadalcev na svetu Erlinga Haalanda.

»Norvežanom moramo preprečiti prenos žoge v zadnjo tretjino igrišča. Haaland je morda robusten, toda rad napada prostor, zato ga bomo morali riniti čim dlje od naših vrat, da ne bi prihajal v položaj ena na ena z našimi branilci,« je dodal Cesar.

Srbija na Švedskem Liga narodov B4: Norveška – Slovenija, Švedska – Srbija (obe 20.45); vrstni red: Norveška 6, Srbija in Švedska po 3, Slovenija 0.

Kek je v Stožicah in Beogradu preizkusil 17 nogometašev, skoraj zanesljivo se jim bo drevi pridružil še kdo. Neizkoriščeni so ostali bočna branilca Jure Balkovec in Martin Milec, ki lahko igrata tudi na krilu, štoper David Brekalo, ki igra prav na Norveškem, ter zvezni igralci Leo Štulac, Blaž Vrhovec, Tomi Horvat in Domen Črnigoj. V zadnjih tekmah smo najmočneje pogrešali prav hitrost, ki jo premore slednji.