Šeško na Brdo z vrha bundeslige

Privržencem nemškega nogometnega prvenstva se obeta dramatična sezona, vsaj tako se zdi po uvodnih kolih, ko je pokazal ranljivost prvak Bayer Leverkusen. Lekarnarji so nasedli na čer v derbiju z Leipzigom, ki sta ga zaznamovala tudi slovenska nogometaša.

Dvoboj Bayer vs. RedBull na fantastičnem stadionu v Leverkusnu – pred leti so to akustično »škatlico« s 30.000 sedeži nekateri »videli« tudi v Stožicah – je bil paša za oči, navdušencem nad nogometom je ponudil vse, kar lahko ponudi vrhunska nogometna tekma, če odmislimo, da je zmaga gostov s 3:2 potrla večino na stadionu.

Moštvo trenerja Xabija Alonsa je vodilo že z 2:0, toda Leipzig je znižal tik pred koncem 53 minut dolgega prvega polčasa (drugi pa je trajal 54 minut), kar je bilo ključno za dokončni zasuk v nadaljevanju derbija. Ta gol je zabil Kevin Kampl (do 89.), Benjamin Šeško (do 67.) je v drugem polčasu asistiral Louisu Opendi za drugi gol.

Pred leti so to akustično »škatlico« s 30.000 sedeži nekateri »videli« tudi v Stožicah.

»Igrali smo v postavitvi 3-4-3, torej s tremi branilci, dobro nam je šlo, ključen pa je bil gol tik pred koncem polčasa,« je zatrdil Kampl, ki je bil med tekmo kot najbolj izkušeni nogometaš Leipziga vsaj delno tudi trener. Marco Rose je že v prvem polčasu prejel dva rumena kartona in nato derbi »vodil« s tribune.

Zanimivo, Leipzig je premagal Leverkusenčane kot prvi po 463 dneh oziroma 35 tekmah, nazadnje je to uspelo Bochumu v 34. kolu sezone 2022/23. Toda Toni Kroos, legendarni as madridskega Reala, rdečih bikov ne »vidi« na čelu bundeslige, četudi imajo po dveh kolih šest točk: »Leverkusen bo ubranil naslov prvaka, drugi pa bo Dortmund, šele nato Bayern.« Šeško o tem gotovo ne razmišlja. Napočil je čas za prvo akcijo reprezentance po euru 2024, Slovenija bo v petek odprla Uefino ligo narodov v tekmi z Avstrijo v Stožicah.