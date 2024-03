Še v petek ni upala pomisliti na kaj takšnega

Nika Križnar je v manj kot 24 urah na veliki skakalnici v Lahtiju prikazala dva povsem različna obraza. Potem ko je v petkovih kvalifikacijah kot najvišje uvrščena Slovenka izvlekla le 16. mesto, je bila včeraj razred zase. V uvodni seriji je s 127 metri za poldrugi meter izboljšala ženski rekord velike naprave Salpausselkä, s katerim je dan prej nase opozorila Norvežanka Eirin Maria Kvandal, v finalu pa je 23-letna članica SSK Norica Žiri poletela celo 131,5 daleč in tako kot prva skakalka v Lahtiju premagala točko, ki označuje velikost objekta (HS-130).

»Še v petek niti pomisliti nisem upala na to, da bi mi lahko uspelo kaj takšnega,« je priznala Križnarjeva, ki je po dolgih dveh letih spet slavila zmago v svetovnem pokalu. Zanjo je med drugimi ugnala tudi Avstrijki Jacqueline Seifriedsberger (125 m in 125 m) in Evo Pinkelnig (118 m in 128,5 m), ki sta za slovensko junakinjo na drugem oziroma tretjem mestu zaostali za 7,6 oziroma 14,3 točke.

Zmagal tudi Kos Po Niki Križnar je z vso konkurenco v Lahtiju opravil tudi Lovro Kos, ki se je po Lake Placidu veselil še druge zmage v svetovnem pokalu. Najboljši je bil s skokoma, dolgima 127 in 134 metrov. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger (129,5 m in 126,5 m), tretji pa Japonec Rjoju Kobajaši (127 m in 131 m). Brata Prevc – Domen (125 m in 125 m) in Peter (122 m in 125,5 m) sta drug za drugim pristala na 13. oziroma 14. mestu, dve točki je z 29. mestom osvojil tudi Žak Mogel (121 m in 115 m). Maksim Bartolj (48.) je tako kot nosilec rumene majice, Avstrijec Stefan Kraft (49.), ostal praznih rok.

Začutila, da bo dan poseben

»Že pri prvem skoku sem začutila, da bo to poseben dan. Potem sem se prepustila in uživala. V zraku sem imela vrhunske občutke in res me je neslo daleč. Uspelo mi je nekaj, kar sem si močno želela. Zaradi tega sem toliko bolj srečna in čustvena,« je po šesti zmagi med svetovno elito kar žarela skakalna zvezdnica iz Delnic v Poljanski dolini.

Ob tem se ni pozabila zahvaliti vsem, ki so ji pomagali do uspeha, pri čemer ni prezrla reprezentančnih kolegic. »V ekipi se podpiramo. Čeprav gre za individualni šport, je medsebojna spodbuda zelo pomembna,« je še poudarila Križnarjeva, h kateri sta po sijajnem finalnem nastopu v iztek pritekli klubska kolegica Ema Klinec (13.) in sostanovalka na tekmovanjih Taja Bodlaj (19.).

Vodilna v skupni razvrstitvi Nika Prevc (115 m in 118 m), ki se je morala tokrat sprijazniti z 10. mestom (točke je z 28. mestom osvojila tudi Katra Komar, praznih rok pa je na 39. mestu ostala Ajda Košnjek), je svojo soimenjakinjo objela ob ogradi. »To ni bil moj vikend. V nobenem skoku se nisem znašla. A pridejo tudi takšni dnevi, zato se ne smem preveč živcirati,« je svoj nastop komentirala 18-letna članica kranjskega Triglava, katere prednost se je v skupnem seštevku pred drugouvrščeno Pinkelnigovo zmanjšala na 174 točk.

Do konca sezone je še sedem tekem, naslednji pa bosta prihodnji konec tedna v Oslu, kjer se bo v petek s kvalifikacijami začela norveška turneja Raw Air (surov zrak).