Še en uspeh slovenskih košarkarjev (VIDEO)

Prireditev Parfest, namenjena predvsem mladim invalidom in njihovim staršem, ponuja priložnost spoznavanja s parašporti. Projekt krovne Zveze za šport invalidov - Slovenskega paralimpijskega komiteja in parterjev so oplemenitili še gluhi košarkarji, ki so se z zlatim odličjem medaljo in pokalom svetovnih prvakov vrnili iz Izraela.

Prireditev je potekala na območju rehabilitacijskega centra Uri Soča, kjer je Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite, ki pri projektu Postani športnik sodeluje s podjetjem Lidl, pripravila poseben enodnevni dogodek. Ta je namenjen invalidom, predvsem mladim in otrokom, da spoznajo različne športe in se seznanijo z možnostjo športnega udejstvovanja.

Tri na tri (3 na 3)

Pred začetkom dogajanja pa so se predstavili tudi košarkarji slovenske reprezentance v košarki 3 : 3 (tri na tri ali trije proti trem), ki je pred dnevi v Izraelu na svetovnem prvenstvu gluhih osvojila prvo mesto.

»Zadnjih pet let nismo imeli ne prvenstva ne olimpijade, pogrešali smo košarko. Pred dvema letoma bi morali imeti prvenstvo 3 na 3, a je bilo zaradi korone prestavljeno. Zdaj smo si rekli, gremo pogledat, da vidimo, kje smo. Imeli smo dobre priprave, dosegli pa tudi lep rezultat. V Izraelu je bilo vrhunsko, organizacija je bila na visoki ravni, lahko smo tempirali formo. Posledica dobrega treninga pa je bila tudi zlata medalja,« je dejal član odprave Miha Zupan.

Miha Zupan. FOTO: Vid Ponikvar, Sportida Sportida

Ob njem so zlato medaljo osvojili še Miha Jakofčič, Jan Orešnik in Jaka Markovič.

»Košarka 3 na 3 je intenzivna, na robu prekrška. A smo navajeni tega, ker stari prijatelji igramo to košarko, ki je meni osebno celo bolj všeč,« je še dodal Zupan. V okviru Parafesta se je nato tudi sam usedel v invalidski voziček in se preizkusil še v košarki na vozičkih. »Zame je to zelo težko. Nisem navajen, veliko je dela z rokami, potreboval bi kakšno prijateljsko tekmo.«

Primanjkuje pomladka

Poleg košarke na vozičkih so na posameznih športnih postajah na Parafestu predstavljali še balinanje, namizni tenis, parakolesarstvo in paralokostrelstvo. Med slovenskimi športniki, ki so se udeležili dogodka, sta bila tudi paraolimpijca, namiznoteniški igralec Luka Trtnik in kolesar Anej Doplihar. »Na tak dogodek gledam s pozitivne strani. V parašportu primanjkuje podmladka. Tu na Uri Soča je treba to izkoristiti, če je že takšna situacija, da dobimo čem več športnikov. Bodisi na rekreativni ravni ali pa pozneje na profesionalni. Pomembno je, da začutijo neko dodatno vrednost športa v življenju,« je o projektu Parafest dejal Doplihar. Čeprav je lahko parakolesarstvo finančno precej zahtevno, pa Doplihar poudarja, da lahko bodoči športniki osnovno opremo spoznajo prav na Uri Soča: »Tu je na uporabo več koles, ki jih izposojajo začetnikom. Vsak si ga lahko izposodi, in to so spodbudni začetku, da lahko bodoči športnik poskusi disciplino. Po istem postopku sem šel tudi sam in mi je bilo v veliko pomoč, da sem se odločil za kolesarstvo.«

»Z veseljem smo zagrabili priložnost, ker smo videli perečo težavo, ko otroci ne vedo, kam naj gredo, kjer se lahko športno udejstvujejo. Predstavimo različne športe, da predvsem starši lahko vidijo, kam se lahko vključijo otroci. Starši so pri tem ključni. Parafest je trenutno namenjen otrokom, ki so zdaj v bolnišničnem staležu. Želimo pa narediti še korak naprej, da bi se vsak otrok, vsak starš seznanil s športom, preko gradiv ali pa v športni dvorani. Da otrok ne gre mimo nas, da ga posadimo na voziček, mu damo lopar v roko ... da začuti šport, ki lahko postane del njihovega življenja,« pa je namen Parafesta strnil Gregor Gračner, podpredsednik krovne zveze in vodja projekta postani športnik.