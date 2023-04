Rok Masle: Če bi mu rekli, da bo tu, kjer je, bi vprašal po zdravju

Ko je Rok Masle, 18-letni smučarski skakalec iz Ljubljane, v četrtkovih kvalifikacijah v Planici poletel 212,5 metra daleč in se s 24. mestom zanesljivo uvrstil na tekmo, je med svojimi najbližjimi ob izteku letalnice bratov Gorišek sprožil val navdušenja. Mati Barbara in oče Andrej nista skrivala ponosa in solz sreče. Ko jima je sin pri petih letih rekel, da bi rad treniral skoke, nad njegovo željo niti najmanj nista bila navdušena.

»Starša sprva nista hotela ničesar slišati o tem, da bi skakal. Moji želji sta kar nasprotovala. A sem bil vztrajen in mi je uspelo,« je zaupal Rok, ki se je nad skoki navdušil zaradi tete Tanje Oven. »Nekajkrat sem šel z njo v Mostec, kjer je delala v bifeju, potem me je peljala tudi na polete v Planico. Čeprav sem takrat vadil nogomet v Črnučah, sem začel potem prepričevati svoja starša, da bi raje treniral skoke. Ko se zdaj ozrem nazaj, ne vem, kako sem ju vendarle prepričal, da sta me vpisala v Ilirijo,« se svojim prepričevalskim sposobnostim čudi veliki slovenski up, čigar vzornik je (bil) Robert Kranjec.

Tudi zaradi »letečega Kranjčana« se je navdušil nad skoki. »Ko sem kot otrok v Planici občudoval letalce, je bil Robi najboljši,« je razkril, zakaj je začel navijati prav za Kranjca, ki je – mimogrede – po koncu uspešne športne poti v naši reprezentanci odgovoren za izdelavo tekmovalnih dresov.

Na nedavni norveški turneji, na kateri si je petkrat priskakal točke za svetovni pokal (najvišje se je doslej z 21. mestoma zavihtel na znamenitem Holmenkollnu in v Lillehammerju), je Masle večkrat opozoril na svojo veliko nadarjenost. Največ pa mu zazdaj pomeni osebni rekord (218 m), do katerega je pred trinajstimi dnevi poletel v Vikersundu.

»Odkar pomnim, sem si želel leteti tam, saj je tamkajšnja velikanka res posebna. Pred svojim sploh prvim poletom sem imel malo treme, ni se mi pa zdelo, da bi me bilo strah. Ko sem bil enkrat v zraku, pa sem le še užival,« se je uspešnega ognjenega krsta na letalnici spomnil mladi Ljubljančan. Nadvse je užival tudi med četrtkovimi poleti v Planici.

Koleno odneslo olimpijsko zimo

»Zdaj sem se prepričal, da je tukajšnja letalnica še lepša od vikersundske – tudi zaradi tega vzdušja,« je bil nad glasnimi navijači očaran dijak 4. letnika gimnazije Franceta Prešerna v Kranju. Masle je na februarskem mladinskem SP v Whistlerju prispeval viden delež k bronasti kolajni Slovenije, njegovi uspehi imajo še toliko večjo vrednost, če vemo, da je bil zaradi poškodbe kolena prisiljen izpustiti celotno olimpijsko zimo 2021/22.

»Potem ko sem si pri padcu v Planici strgal križno vez, sem pričakoval, da bom za vrnitev potreboval dlje. Če bi mi kdo pred začetkom te sezone rekel, da bom zdaj tu, kjer sem, bi ga vprašal: 'Kaj je s teboj?' Ni se namreč lahko uvrstiti v slovensko ekipo za svetovni pokal, kajti fantje so res močni. A zame se zdaj odvija res dobro in z doseženim sem zelo zadovoljen. Upam, da bom v takšnem slogu tudi nadaljeval,« si je zaželel mladi član Ilirije.

Kam pa ga bo vodila pot po maturi? »Verjetno se bom bolj posvetil skokom. O tem, da bi se vpisal na fakulteto, še ne razmišljam. Če pa že, potem me v tem trenutku najbolj vleče v študij fizioterapije in kineziologije, po drugi strani pa tudi v pravo,« je še dejal Masle, ki mu mnogi poznavalci skokov napovedujejo nadvse svetlo prihodnost.