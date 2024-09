Roglič bo moral nadoknaditi še 20-sekundno kazen

Izjemni spektakel na najbolj strmem klancu 79. Vuelte na Cuitu Negru ni prinesel zamenjave rdeče majice, kot so mnogi pričakovali, vendar tudi ni pretrgal rdeče niti vztrajnega lova Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe) za vodilnim Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon Ag2r). Ta si je s pobegom v 6. etapi prikolesaril zajetno prednost 4:51 pred zasavskim orlom, ki bi ob koncu drugega tedna španskega kroga zaostajal le še 43 sekund, če mu tekmovalna žirija ne bi pribila 20 sekund zaradi vožnje za ekipnim avtomobilom.

Vuelta vsako leto ponudi vsaj eno etapo s klancem, na katerega s težavo zlezejo še najboljši profesionalci. Običajno je to zloglasni Angliru, tokrat so se prireditelji odločili za Cuitu Negru, ki prav tako leži v Asturiji in nakloni na njem tudi presegajo 20 odstotkov. Tam, kjer se je lomil boj za etapno zmago pa tudi za sekunde v skupnem seštevku, se je cesta vzpenjala s 24-odstotnim naklonom. Da je bil občutek dramatičnosti še večji, jo je prekrivala gosta megla. Spektakel je bil zagotovljen in trpljenje kolesarjev tudi.

1:03 znaša zaostanek Primoža Rogliča za rdečo majico.

To je bilo pravšnje prizorišče za rojstvo nove zvezde španskega kolesarstva. Pablo Castrillo (Kern Pharma) je resda v pobegu dobil tudi 12. etapo, a je bil včerajšnji podvig tisti, ki ga je pri 23-letih uvrstil med »velike fante«. V peklensko strmih zadnjih 3 km je član drugoligaške španske ekipe, ki na Vuelti nastopa s povabilom prirediteljev, opravil z enim od najmočnejših pomočnikov Tadeja Pogačarja Pavlom Sivakovom (UAE) kot z drugo violino Rogličeve ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Aleksandrom Vlasovom. Slednji je Castrilla ujel v zadnjem kilometru, vendar ni imel odgovora za vztrajnost, trdoživost in eksplozivnost odkritja letošnje Vuelte, ki si je že zagotovil mesto na veliki sceni. Prihodnje leto bo nosil dres bogatega Ineosa.

Prej neznani Pablo Castrillo je dobil že dve gorski etapi. FOTO: Naike Ereñozaga/Unipublic/Cxcling

Najnevarnejši ostaja Enric Mas

S prestopom v britansko ekipo so lani povezovali tudi Rogliča, ki je pristal pri »rdečih bikih«. Tem se lov na etapno zmago ni izšel, zato pa so bolje izpeljali napad na rdečo majico. Veliki up nemškega kolesarstva Florian Lipowitz je Rogliču pripravil akcijo, ki jo je 34-letni Kisovčan sprožil 2 km pred ciljem.

Ostal je sam pred skupino favoritov, za katero je kot ob domala vseh Rogličevih napadih v klanec začel zaostajati O'Connor. Vendar se Avstralec ni zlomil kot v 13. etapi, ko je izgubil 1:55. Najbolj strm del je bil prekratek in morda tudi prezahteven, da bi Roglič na njem nadoknadil preostalo minuto in 16 sekund zaostanka za njim.

Na ekstremnih naklonih razlike običajno niso velike, na njih pa je tudi težko vzdrževati pravi ritem. To sta občutila tudi Roglič in njegov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku Enric Mas (Movistar). Španec je namreč ujel Slovenca in se ga na najbolj strmem odseku tudi otresel, vendar je nato spet potegnil Roglič, tako da sta v cilj prikolesarila drug za drugim, 1:04 za Castrillom in 38 sekund pred O'Connorjem. Tako je od nekoč zajetne prednosti Avstralca ostalo le še 43 sekund, Rogličeva prednost pred tretjeuvrščenim Masom pa je še naprej znašala 1:40.

Po menjavi kolesa predolgo v zavetrju

»To je bila dobra predstava, za nami je že tretji zaporedni težek dan, nekaj sem pridobil in s tem sem zadovoljen, še vedno je to bolje, kot če bi izgubil 15 sekund,« je bil Roglič v cilju nejevoljen ob novinarskem vprašanju, ali mu ni šlo vse po načrtih. Še bolj je bil bržkone razjarjen, ko je po etapi tekmovalna žirija njegovemu času dodala 20 sekund. Ocenila je, da se je Roglič, potem ko je pred zadnjim vzponom običajno kolo zamenjal za prilagojenega za najbolj strme klance, v lovu za glavnino predolgo vozil v zavetrju spremljevalnega avtomobila.

Prednost Bena O'Connorja v rdeči majici bi se lahko stopila že jutri. FOTO: Sprint Cycling Agency/Unipublic

Tako je šlo nekaj njegovega dela v nič, zaostanek za rdečo majico se je povečal na 1:03, prednost pred Masom pa se je zmanjšala na 1:20.

Vendar to ne bi smela biti prevelika ovira v Rogličevem lovu na rekordno četrto zmago na Vuelti. Proti O'Connorju je v drugem tednu na cesti pridobil 3:10, za preostalih 1:03 ima na voljo še ves zadnji teden s tremi ciljnimi vzponi in sklepno vožnjo na čas. Izjemna priložnost se mu ponuja že po današnjem dnevu premora, saj se bo jutrišnja 16. etapa končala na Lagos de Covadonga, kjer je leta 2021 slavil izjemno zmago. Na ciljnem vzponu se je otresel Egana Bernala in zmagal s prednostjo 1:35 pred zasledovalci.