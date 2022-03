Risi si bodo kmalu brusili kremplje

Tivolska hokejska sezona se bo letos raztegnila v prvi majski teden. Pravzaprav – končno! Dvakrat zapored je namreč zlovešči virus odnesel Hokejski zvezi Slovenije prirejanje svetovnega prvenstva skupine B, zdaj pa bodo risi le pridrsali na domači led. Tu se bodo pomerili s štirimi tekmeci – namesto sprva predvidenih petih –, najhujši v boju za prvi mesti, ki vodita na prvenstvo elitnega razreda 2023, pa bodo Madžari in Južni Korejci. Prvi zbor reprezentančnih kandidatov bo že to sredo.

Ne le v Sloveniji, tudi drugod po hokejskem svetu se soočajo s težavami, ko nekateri igralci prezgodaj sklenejo klubske obveznosti, saj se njihovo moštvo ne uvrsti v ligaško končnico ali pa iz nje (pre)hitro izpade, in potem ostanejo brez treninga in tekmovalnega ritma. Pri nas je seveda še slabše zavoljo ozke izbire kakovostnih igralcev.

Izziv ne čaka hokejske Slovenije le na ledu, temveč že v teh dneh v pisarni. Po vojni ofenzivi Rusije na Ukrajino bo letošnje svetovno prvenstvo najvišjega razreda na Finskem brez ruskih in beloruskih hokejistov, zamenjali jih bodo avstrijski in francoski. Prav ti pa bi morali sprva biti največji tekmeci naših risov na prvenstvu v Ljubljani, toda zdaj jih pač ne bo, tako da bo Slovenija enega od prvih dveh mest za vizum elitnega razreda za prvenstvo 2023 lovila v družbi Madžarske, Romunije, Južne Koreje in Litve.

Na klopi bo ob selektorju Matjažu Kopitarju prvi sodelavec Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, trener vratarjev z bogatimi izkušnjami iz KHL, bo še naprej skrbel za te naloge tudi pri izbrani vrsti, nasveti Karija Savolainena bodo dobrodošli, dolgoletnima ekonomoma risov Milanu Draganu in Dragu Terlikarju pa se bo pridružil še nekdanji reprezentant Andrej Hebar. V tej vlogi se je odlično nazadnje znašel pri KAC v Celovcu. Prav pri tem klubu je med udarnimi aduti naš reprezentančni center Rok Tičar, ki pa četrtfinala ICEHL zaradi poškodovanega zapestja ni igral. In če ne bo novih zapletov, mu bodo opornico odstranili 5. aprila, kot nam je povedal, verjame, da bo za SP nared.

Prvi reprezentančni kandidati, ki se jim je ligaška sezona že končala, se bodo na Bledu zbrali v tem tednu, jedro ekipe strokovni štab pričakuje 11. aprila, po enem tednu treninga si bodo sledile pripravljalne tekme: proti Madžarski v Szekesfehervarju (19. 4.), Japonski in Romuniji na Slovaškem (21. in 22. 4.), Italiji v Pontebbi (28. 4.) ter s Francijo na Bledu (30. 4.). Prav ob selitvi slednje že letos med najboljše na svetu se je zdaj uresničila želja strokovnemu štabu o eni močni preizkušnji tik pred prvenstvom.