Risi brez nagrade za izjemen boj, danes dan brez tekme, jutri proti močni Češki

Številni športniki poznajo ta občutek grenkobe: glede pristopa in bojevitosti na tekmi si ne moreš ničesar očitati, rezultat pa te na koncu ne nagradi. In če bi se ozrli zdaj zgolj k lestvici, smo lahko pri priči slabe volje. Naši risi namreč po treh krogih ostajajo edini v Rigi brez točk, lov na plen norveških Vikingov se jim ni razpletel po željah. Skandinavci so se veselili tesne zmage z 1:0, pred izbranci selektorja Matjaža Kopitarja pa je upanje, da bo v prihajajoči drugi polovici prvenstva zgodba drugačna.

Kot je omenjeni prvi mož slovenske klopi napovedoval, sprememb glede prvotnega načrta za to tekmo ni bilo: v vrata se je vrnil Gašper Krošelj, napadalne trojke so bile takšne kot na prejšnjih tekmah. Pozneje je na tekmi poskusil resda z Janom Drozgom v družbi Roka Tičarja in Roberta Saboliča (Kopitar: »Jan je močan pri ploščku, tudi na ta način smo iskali pot do tako želenega gola, Anže Kuralt pa se je takrat v 3. napadu pridružil Kenu Ograjenšku, s katerim je v preteklosti pogosto igral.«), pa tudi po tem ni bilo mogoče rešiti zapletene uganke na tej tekmi: kako premagati tekmečevega čuvaja mreže Henrika Haukelanda?

Slovenska igra je bila najslabša v prvi tretjini. Pri dvobojih so bili uspešnejši Skandinavci, ni bilo tudi tiste hitrosti, brez katere na tej tekmovalni ravni preprosto ne gre. In zaostanek z 0:1 po uvodnih 20 minutah ni ponujal tistega scenarija, ki so si ga v slovenskem taboru želeli.

Res pa je bilo nato v nadaljevanju drugače. Razmerje strelov, 29:18 za Norveško, tega sicer ne razkriva, toda bojevitost risov je spominjala na tiste njihove najboljše predstave iz preteklosti, zlepa pa niso našli poti do mreže tekmecev. Omenjena statistika pa razgrinja le strele v okvir vrat, zato iz teh številk ni mogoče spoznati aktivnosti naših hokejistov v napadalnih akcijah ter nadpovprečno visokega seštevka blokiranih poskusov Norvežanov v obrambi. Ko pa je Tičar sredi tekme zabil gol, sodniki tega niso priznali, saj so pred njegovim strelom dosodili prekršek Bineta Mašiča. Mimogrede: slednji je, kot smo videli doslej v Rigi, ob Drozgu največji adut v novem valu slovenske hokejske prihodnosti.

Pred nadaljevanjem prvenstva sta za Slovenijo razveseljivi dve spoznanji: igra v obrambi je bila odgovorna in učinkovita, tudi pri branjenju tekmečeve prednosti igralca več, obenem so bili risi uspešnejši kot na prejšnjih dveh tekmah pri sodniških metih. Res je tudi, da bo treba še hitrejše in bolj povezano igrati v trenutkih številčne premoči.

Današnja sreda prinaša trening in počitek, jutri, spet ob 15.20, se za rise prvenstvo nadaljuje proti močni češki reprezentanci.