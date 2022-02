Revanša z Jako Lakovičem

Spodrsljaj je običajno težje nadomestiti kot ga zagrešiti, kar dobro vedo tudi košarkarji Cedevite Olimpije. V dosedanjih enajstih nastopih v evropskem pokalu so okusili sedem porazov s sedmimi različnimi moštvi, prvo zares bolečo rano pa jim je pred tremi meseci zadal Ulm, ko je osvojil Stožice po dveh podaljških.

Če bi bili takrat uspešnejši Ljubljančani, bi bili na lestvici pred varovanci trenerja Jake Lakoviča, tako pa imajo pred drevišnjo revanšo v Areni Rathiopharm ob 19.30 dve zmagi manj kot Nemci in so še vedno na nevarnem območju. Boj za napredovanje stožiške zasedbe med najboljšo osmerico v skupini B bo še dolg, saj mora odigrati kar sedem tekem, med drugim obe z zadnjeuvrščenim Promitheasom.

A če bi že zdaj potegnili črto in določili pare osmine finala, bi se slovenski prvaki pomerili z drugouvrščenim v skupini A Partizanom, in to v enem samem izločilnem soočenju v Beogradu. Toliko zgolj za prispodobo, kakšen sprint čaka košarkarje po dolgem maratonu z 18 krogi, do 19. aprila se bo seveda marsikaj spremenilo.

Blažič je odločen

Cedevita Olimpija se mora za začetek poskusiti oddolžiti Ulmu za poraz s 96:101 (Blažič 26, Murić 21, Pullen 20, Auguste 12; Blossomgame 26, Christon 24, Klepeisz 14, Felicio 13) po 50 minutah igre, med katerimi so si nakopali 18 točk zaostanka že v uvodni četrtini, nato tekmeca dohiteli, ne pa tudi prehiteli. Načelo veliko prometa – pičel zaslužek, je nasploh njihova zgodba v tej sezoni, Ulm je precej bolj pragmatičen, čeprav je moral prisilno izmenjati kar tri trenerje.

Najprej je covid-19 za lep čas ustavil Lakoviča, nato tudi njegovega prvega pomočnika Tyrona McCoya, tako da je moral vskočiti še Anton Gavel. Kljub vsemu je dobro na poti tudi v nemški ligi, v kateri je pred njim le evroligaš Bayern. Olimpijin kapetan Jaka Blažič zato opozarja: »Ulm v tej sezoni preseneča z dobrimi predstavami, premagal je tudi velike ekipe, kot so Gran Canaria, Virtus in Budućnost. V Nemčijo se vendarle odpravljamo po zmago, zato upam na najboljši možni razplet.«