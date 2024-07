Redarji pretepli navijača za 50 evrov!? Razkrite podrobnosti grozljivega incidenta med tekmo s Portugalsko

Šokantni prizor, ki je pospremil tekmo med Portugalsko in Slovenijo na evropskem prvenstvu v Nemčiji, je razburil marsikaterega ljubitelja nogometa.

Spomnimo, navijač Portugalske je pritekel na igrišče, nakar je izbruhnil pretep - nadenj se je spravilo več redarjev. Dva sta ga držala, tretji pa ga je s pestmi tepel po obrazu. Zatem je moški padel po tleh, kar so redarji pospremili z brcami. Razkrivamo podrobnosti celotnega škandala.

Po informacijah nemškega časnika Bild naj bi varnostniki, ki Cristiana Ronalda (39) ščitijo pred navijači, povzročili strašljivo eskalacijo nasilja.

V Frankfurtu je namreč nogometni navdušenec med izvajanjem enajstmetrovk skušal vstopiti na igrišče, a so ga štirje redarji zaustavili pred tribuno. Po informacijah Bilda je na posnetku razvidno, da je z nogo in glavo udaril redarja. Zatem so posredovali še varnostniki, ki so se nad navijačem brutalno znesli.

Videoposnetki šokantnega prizora, ki jih je objavil portugalski časopis Record, prikazujejo nasilje, ki ga je posnel eden od obiskovalcev. Policisti so takoj prispeli na kraj in začeli preiskavo zaradi suma telesne poškodbe.

Kot je poročal Bild, naj bi bili napadalci zaposleni v varnostnem podjetju »Securitas«, ki varuje tudi tekme domačega Eintrachta iz Frankfurta.

Osebje evropskega prvenstva je pred tekmo opozorilo varnostno službo, da mora biti odslej na tekmah, kjer je prisoten Ronaldo, več osebja in da je treba tiste, ki pritečejo na igrišče, obravnavati precej strožje.

Razpisali nagrado

Priča je povedala, da je vodilni iz dotične varnostne službe med uvodnim sestankom obljubil nagrado v višini 50 evrov za vsakega navijača, ki mu preprečijo, da bi pritekel na igrišče. Morda je prav to povzročilo, da so redarji izgubili nadzor in nasilno obračunali z obiskovalcem. Varnostna služba dogodka ni želela komentirati.

UEFA s stanjem navijača še ni seznanjena, dogodek pa, kot rečeno, preiskuje tudi policija.

Evropska nogometna zveza je ob tem dejala: »Obsojamo vsako obliko nasilja in je seznanjena z incidentom med redarji in navijači na tekmi med Portugalsko in Slovenijo. Incident, posnet na video, je predmet policijske preiskave. Zadeve ne bomo komentirali do zaključka preiskave.«