Prvak stežka v izločilne boje

Drama Nepomnjaščega

Beli na potezi

Caruana – Griščuk, FTX Crypto Cup (internet) 2021. Zadnja poteza črnega, 33…Kd6, je bila huda napaka v sicer slabši poziciji, ki je močno olajšala nalogo belemu. S katero potezo je Caruana v trenutku izsilil predajo nasprotnika?

REŠITEV: 1.c5!+ in v naslednji potezi pade črni lovec na a6.

Predtekmovanje šestega turnirja druge sezone elitne spletne serije, zaradi udeležbe najboljše deseterice z aktualne ratinške lestvice enega najmočnejših šahovskih turnirjev vseh časov, je po pričakovanju ponudilo zanimive in razburljive boje za osem četrtfinalnih vstopnic. Med tistimi, ki so si napredovanje zagotovili tako rekoč v zadnjem trenutku, pa je bil presenetljivo tudi aktualni svetovni prvakTo mu je uspelo šele z zmago v zadnji partiji proti, medtem ko bi v primeru remija senzacionalno ostal pred vrati izločilnih dvobojev. Carlsenu nikakor ni uspelo ujeti pravega ritma in je razen redkih izjem, partije proti Rusu, prikazal igre, ki nikakor niso dosegale njegovih visokih standardov.V težko pričakovani partiji proti, s katerim se bosta konec leta pomerila v dvoboju za naslov svetovnega prvaka, je dosegel dobljeno pozicijo, a nato v končnici svojemu izzivalcu dovolil, da se je kljub kvaliteti manj rešil v remi. Poleg tega pa je doživel še dva neprijetna poraza, proti Francozucelo z belimi figurami in proti Armencus črnimi. Dolgo je bil zato zunaj prve osmerice in se je vanjo prebil s štirimi remiji in eno zmago zadnjega predtekmovalnega dne.Predtekmovanje je na vrhu kar nekoliko presenetljivo končal drugi igralec na svetu in Carlsenov izzivalec iz leta 2018, Američan. Presenetljivo, ker Caruana ne velja ravno za velikega specialista v hitrejših oblikah šaha, niti ne igra tako pogosto na spletnih tekmovanjih. Prikazal pa je odlično igro, ob šestih zmagah je doživel en sam poraz in prvi del končal s celo točko prednosti pred najbližjimi zasledovalci. V tej skupini so, Vachier-Lagrave inNajbolj dramatičen preboj v četrtfinale je uspel prav Nepomnjaščemu, ki mu je v zadnjem krogu kljub črnim figuram in slabši poziciji uspelo premagati rojaka Griščuka ter s tem z osmega mesta ob enakem številu točk zaradi zmage v medsebojni partiji izriniti Aronjana. Enako ali še bolj atraktivni obračuni nas čakajo v izločilnih dvobojih, kjer se bodo tekmeci pomerili v dveh mini dvobojih štirih partij. Četrtfinalna poslastica je zagotovo ponovitev finala predhodnega turnirja spletne serije med Carlsenom in Nakamuro, preostali pari pa so Caruana – Nepomnjašči, Giri – Radžabov in Vachier-Lagrave – So.