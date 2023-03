Primož Roglič presenetil z odločitvijo

Primož Roglič bo sezono po operaciji rame in okrevanju po njej začel prej, kot je bilo načrtovano. Njegova ekipa Jumbo Visma je sporočila, da bo olimpijski prvak v kronometru iz leta 2021 tekmoval že na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Ta se bo začela 6., končala pa 12. marca, poroča STA.

Roglič je prvotno načrtoval le dirko po Kataloniji pred nastopom na dirki po Italiji. Toda danes je Jumbo Visma objavila seznam kolesarjev za Tirreno-Adriatico 2023, na njem pa so ob Rogliču še Belgijca Wout van Aert in Tiesj Benoot, Nizozemci Wilco Kelderman, Koen Bouwman in Dylan van Baarle ter Madžar Attila Valter.

»Delal je zares trdo in je pripravljen. Dirkanje je naslednji korak k osvojitvi njegovih ciljev. Začel bo brez vsakršnega pritiska oziroma brez rezultatskih pričakovanj,« je Rogličevo uvrstitev v ekipo pojasnil Merijn Zeeman, športni direktor Jumbo Visme.

Pred časom je Roglič za sezono 2023 napovedal, da bo odločitev o nastopu na dirki po Franciji sprejel po koncu Gira, razkril pa je tudi, da želi naslednjo sezono nastopiti na dirki po Švici, ki je poleg Katalonije edina od elitnih enotedenskih dirk, ki jih še ni osvojil.

Od Slovencev bo na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja predvidoma nastopil tudi Matej Mohorič iz ekipe Bahrain Victorious. Na tej preizkušnji so imeli slovenski kolesarji v zadnjih letih veliko uspeha, saj je zadnji izvedbi dobil Tadej Pogačar, ki bo tokrat dirkal med Parizom in Nico, Roglič pa je bil najboljši leta 2019.