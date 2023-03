V Bahrajnu se bo začela nova sezone svetovnega prvenstva v formuli 1

Aktualni prvak Nizozemec Max Verstappen bo skušal dvema naslovoma svetovnega prvaka dodati tretjega v nizu, na drugi strani ima Britanec Lewis Hamilton priložnost, da z novim naslovom sam skoči na vrh večne lestvice najboljših vseh časov.

Sezona 2023 bo za dirkače zelo naporna, saj je na koledarju kar 23 dirk, največ doslej. Po uvodu na prvi marčevski konec tedna se bo nadaljevala s številnimi klasikami (Melbourne, Imola, Monako, Montreal, Spielberg, Silverstone, Spa Francorchamps, Suzuka, Monza, Sao Paulo ...) ter z nekaterimi, ki so se uveljavile v zadnjih letih (Baku, Džeda, Singapur, Abu Dabi, Ciudad de Mexico ...).

Na koledarju, sezona se bo sicer končala 26. novembra v Abu Dabiju, pa je tudi novinka, dirka v Las Vegasu. Tako bodo letos v ZDA kar tri dirke, poleg lasvegaške - napovedujejo, da bo po spektakularnosti presegla tudi monaško kuliso - še tisti v Miamiju in Austinu. Na koledarju še vedno ni Kitajske zaradi strogih covidnih ukrepov, zaradi vojne v Ukrajini tudi ruski Soči ni več gostitelj dirk, poslovila pa se je tudi francoska dirka.

Na dirkaški sceni bodo novinci trije. V ekipah je bilo kar precej sprememb in menjav, le štiri - tudi najboljše zadnjih let Red Bull, Mercedes in Ferrari - pa so ohranile enako zasedbo kot lani.

Prvič bodo v formuli 1 vozili Nizozemec Nyck de Vries, Američan Logan Sargeant in Avstralec Oscar Piastri, pridružili so se ekipam AlphaTauri, Williams in McLaren. V karavani pa je tudi izkušeni povratnik, Nemec Nico Hülkenberg se bo v sezoni 2023 pridružil ekipi Haas. Od nje pa se je kot stalni voznik moral posloviti sin nekdanjega sedemkratnega prvaka Michaela Schumacherja Mick Schumacher. Hülkenberg ima sicer zelo zanimivo statistiko - na že 181 dirkah formule 1 namreč še nikoli ni bil na stopničkah.

Potem ko se je konec prejšnje sezone dirkaško upokojil Sebastian Vettel, ostaja iz stare generacije nekdanjih svetovnih prvakov v igri le še Španec Fernando Alonso, ki bo letos vozil za Aston Martin.

Verstappen bo tudi letos eden glavnih favoritov za osvojitev naslova. V lanski je bil prepričljiv, Mercedes pa po spremembah pravil nikakor ni našel stika in pravega odgovora. Verstappen je lani dobil 15 od 22 dirk, tako da je na koncu s prepričljivimi 454 točkami brez težav ugnal prvega zasledovalca Monačana Charlesa Leclerca (Ferrari).

Testiranja pred sezono so morda pokazala delni odgovor na vprašanje, ali ima Red Bull še vedno tako veliko premoč. Ekipa s krili je prevladovala tudi tokrat, blizu so bili pri Ferrrariju, manj, kot so si želeli, pa pri Mercedesu. Ta testiranja sicer nikoli niso povsem neposreden pokazatelj razmerij moči, saj imajo moštva različne taktike.

"Bomo videli, kako bo naslednji teden. Vsekakor pa smo pozitivno naravnani," je po uspešnih pripravah dejal Nizozemec, ki bo, če bo tretjič zaporedoma prvak, šele četrti dirkač v zgodovini s takšnim dosežkom po Michaelu Schumacherju, Hamiltonu in Vettlu.

Hamilton bo čez nekaj dni začel 17. sezono v formuli 1, po slabi lanski pa je željan novih zmag in morda tudi naslova prvaka. Če mu bo to uspelo, bo na koncu sezone sam najboljši vseh časov, zdaj si s sedmimi naslovi to čast še deli z Michaelom Schumacherjem. Njegov moštveni sotekmovalec bo mlajši rojak George Russell in pri Mercedesu upajo, da bo britanska naveza letos imela boljše karte v boju z nizozemsko-mehiško (Sergio Perez) pri Red Bullu in monaško-špansko (Carlos Sainz) pri Ferrariju.

Ferrarijeva dvojica je lani sicer precej uspešno vozila v kvalifikacijah in zbrala 12 najboljših položajev, toda številne težave in okvare na dirkah so Leclercu preprečile, da bi bil resen tekmec v boju za naslov. Ekipa iz Maranella je namreč lani dosegla le štiri zmage, medtem ko jih je imel Red Bull 17.

Potem ko so v sezoni 2022 izvedli tri sprinterske dirke, s katerimi so nadomestili tradicionalne kvalifikacije in jim skušali povečati mik z možnostjo dodatnih točk za najboljše, bo teh priložnosti letos še več. Letos bodo podvojili število sprinterskih dirk, vozniki bodo tako dodatne izzive ob sobotah imeli v Bakuju, Spielbergu, Spa-Francorchampsu, Dohi, Austinu in Sao Paulu.

Za bolj enakovreden boj naj bi poskrbelo tudi omejevanje stroškov sodelujočih ekip, zgornja meja je bila lani 145 milijonov dolarjev. V sezoni 2022 lani je sicer odmeval primer Red Bulla, ki je to številko presegel za več kot pet odstotkov. Avstrijska ekipa je dobila denarno kazen, morali pa so tudi omejiti testiranja v vetrovniku. Letos je meja nižja in postavljena pri 135 milijonov dolarjev.

Za precej razburjenja pa je pred sezono poskrbel tudi nov pravilnik Fie o omejevanju izražanja političnih, verskih ali osebnih stališč dirkačev. Sprva so bile te prepovedi zelo stroge, po ostrem odzivu javnosti in dirkačev so jih omilili.

Tako bodo lahko dirkači tudi v prihodnje izražali svoja mnenja o vseh temah, ki jih obravnava statut, tudi na družbenih omrežjih in v svojem zasebnem življenju, takšna dejavnost bo prepovedana le neposredno na dirkah oziroma pred in po njih na stezi ali na zmagovalnem odru.

Koledar dirk formule 1 2023

datum država/dirkališče

VN 5. marec Bahrajn/Sahir VN Bahrajna 19. marec

Savdska Arabija/Džeda VN Savdske Arabije 2. april

Avstralija/Melbourne VN Avstralije 30. april

Azerbajdžan/Baku VN Azerbajdžana 7. maj

ZDA/Miami VN Miamija 21. maj

Italija/Imola VN Emilije Romanje 28. maj

Monako/Monte Carlo VN Monaka 4. junij

Španija/Barcelona VN Španije 18. junij

Kanada/Montreal VN Kanade 2. julij

Avstrija/Spielberg VN Avstrije 9. julij

Velika Britanija/Silverstone VN Velike Britanije 23. julij

Madžarska/Budimpešta VN Madžarske 30. julij

Belgija/Spa-Francorchamps VN Belgije 27. avgust

Nizozemska/Zandvoort VN Nizozemska 3. september

Italija/Monza VN Italije 17. september

Singapur/Singapur VN Singapurja 24. september

Japonska/Suzuka VN Japonske 8. oktober

Katar/Lusail VN Katarja 22. oktober

ZDA/Austin VN ZDA 29. oktober

Mehika/Ciudad de Mexiko VN Mehike 5. november

Brazilija/Sao Paulo VN Sao Paula 18. november

ZDA/Las Vegas VN Las Vegasa 26. november

ZAE/Abu Dabi VN Abu Dabija

Dirkači in moštva SP formule 1 2023

Dirkači v svetovnem prvenstvu fomrule 1 v sezoni 2023.

st. št. dirkač/moštvo/dobavitelj motorjev

1 Max Verstappen (Niz/Red Bull/Honda)

11 Sergio Perez (Meh/Red Bull/Honda)

16 Charles Leclerc (Mon/Ferrari/Ferrari)

55 Carlos Sainz (Špa/Ferrari/Ferrari)

44 Lewis Hamilton (VBr/Mercedes/Mercedes)

63 George Russell (VBr/Mercedes/Mercedes)

31 Esteban Ocon (Fra/Alpine/Renault)

10 Pierre Gasly (Fra/Alpine/Renault)

4 Lando Norris (VBr/McLaren/Mercedes)

81 Oscar Piastri (Avs/Mclaren/Mercedes)

77 Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo/Ferrari)

24 Zhou Guanyu (Kit/Alfa Romeo/Ferrari)

14 Fernando Alonso (Špa/Aston Martin/Mercedes)

18 Lance Stroll (Kan/Aston Martin/Mercedes)

20 Kevin Magnussen (Dan/Haas/Ferrari)

27 Nico Hülkenberg (Nem/Haas/Ferrari)

22 Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri/Red Bull Honda)

45 Nyck de Vries (Niz/AlphaTauri/Red Bull Honda)

23 Alexander Albon (Taj/Williams/Mercedes)

6 Logan Sargeant (ZDA/Williams/Mercedes)

Vsi svetovni prvaki formule 1

1950 Giuseppe Farina (Ita/Alfa Romeo) -

1951 Juan Manuel Fangio (Arg/Alfa Romeo) -

1952 Alberto Ascari (Ita/Ferrari) -

1953 Alberto Ascari (Ita/Ferrari) -

1954 Juan Manuel Fangio (Arg/Mercedes, Maserati) -

1955 Juan Manuel Fangio (Arg/Mercedes) -

1956 Juan Manuel Fangio (Arg/Lancia, Ferrari) -

1957 Juan Manuel Fangio (Arg/Maserati) -

1958 Mike Hawthorn (VBr/Ferrari) Vanwall

1959 Jack Brabham (Avs/Cooper-Climax) Cooper

1960 Jack Brabham (Avs/Cooper-Climax) Cooper

1961 Phil Hill (ZDA/Ferrari) Ferrari

1962 Graham Hill (VBr/BRM) BRM

1963 Jim Clark (VBr/Lotus-Climax) Lotus

1964 John Surtees (VBr/Ferrari) Ferrari

1965 Jim Clark (VBr/Lotus-Climax) Lotus

1966 Jack Brabham (Avs/Brabham-Repco) Brabham

1967 Dennis Hulme (NZl/Brabham-Repco) Brabham

1968 Graham Hill (VBr/Lotus-Ford) Lotus

1969 Jackie Stewart (VBr/Matra-Ford) Matra

1970 Jochen Rindt (Avt/Lotus-Ford) Lotus

1971 Jackie Stewart (VBr/Tyrrell-Ford) Tyrrell

1972 Emerson Fittipaldi (Bra/Lotus-Ford) Lotus

1973 Jackie Stewart (VBr/Tyrrell-Ford) Lotus

1974 Emerson Fittipaldi (Bra/McLaren-Ford) McLaren

1975 Niki Lauda (Avt/Ferrari) Ferrari

1976 James Hunt (VBr/McLaren-Ford) Ferrari

1977 Niki Lauda (Avt/Ferrari) Ferrari

1978 Mario Andretti (ZDA/Lotus-Ford) Lotus

1979 Jody Scheckter (JAR/Ferrari) Ferrari

1980 Alan Jones (Avs/Williams-Ford) Williams

1981 Nelson Piquet (Bra/Brabham-Ford) Williams

1982 Keke Rosberg (Fin/Williams-Ford) Ferrari

1983 Nelson Piquet (Bra/Brabham-BMW Turbo) Ferrari

1984 Niki Lauda (Avt/McLaren-Porsche Turbo) McLaren

1985 Alain Prost (Fra/McLaren-Porsche Turbo) McLaren

1986 Alain Prost (Fra/McLaren-Porsche Turbo) Williams

1987 Nelson Piquet (Bra/Williams-Honda Turbo) Williams

1988 Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda Turbo) McLaren

1989 Alain Prost (Fra/McLaren-Honda) McLaren

1990 Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda) McLaren

1991 Ayrton Senna (Bra/McLaren-Honda) McLaren

1992 Nigel Mansell (VBr/Williams-Renault) Williams

1993 Alain Prost (Fra/Williams-Renault) Williams

1994 Michael Schumacher (Nem/Benetton-Ford) Williams

1995 Michael Schumacher (Nem/Benetton-Renault) Benetton

1996 Damon Hill (VBr/Williams-Renault) Williams

1997 Jacques Villeneuve (Kan/Williams-Renault) Williams

1998 Mika Häkkinen (Fin/McLaren-Mercedes) McLaren

1999 Mika Häkkinen (Fin/McLaren-Mercedes) Ferrari

2000 Michael Schumacher (Nem/Ferrari) Ferrari

2001 Michael Schumacher (Nem/Ferrari) Ferrari

2002 Michael Schumacher (Nem/Ferrari) Ferrari

2003 Michael Schumacher (Nem/Ferrari) Ferrari

2004 Michael Schumacher (Nem/Ferrari) Ferrari

2005 Fernando Alonso* (Špa /Renault) Renault

2006 Fernando Alonso* (Špa/Renault) Renault

2007 Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) Ferrari

2008 Lewis Hamilton* (VBr/McLaren-Mercedes) Ferrari

2009 Jenson Button (VBr/Brawn-Mercedes) Brawn

2010 Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) Red Bull

2011 Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) Red Bull

2012 Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) Red Bull

2013 Sebastian Vettel* (Nem/Red Bull) Red Bull

2014 Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) Mercedes

2015 Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) Mercedes

2016 Nico Rosberg (Nem/Mercedes) Mercedes

2017 Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) Mercedes

2018 Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) Mercedes

2019 Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) Mercedes

2020 Lewis Hamilton* (VBr/Mercedes) Mercedes

2021 Max Verstappen* (Niz/Red Bull) Mercedes

2022 Max Verstappen* (Niz/Red Bull) Red Bull

- svetovni prvaki po številu naslovov:

Michael Schumacher (Nem) 7 (1994, 1995, 2000-04)

Lewis Hamilton (VBr)* 7 (2008, 2014, 2015, 2017-2020)

Juan Manuel Fangio (Arg) 5 (1951, 1954-57)

Alain Prost (Fra) 4 (1985-86, 1989, 1993)

Sebastian Vettel (Nem) 4 (2010-13)

Jack Brabham (Avs) 3 (1959-60, 1966)

Jackie Stewart (VBr) 3 (1969, 1971, 1973)

Niki Lauda (Avt) 3 (1975, 1977, 1984)

Nelson Piquet (Bra) 3 (1981, 1983, 1987)

Ayrton Senna (Bra) 3 (1988, 1990-91)

Fernando Alonso (Špa)* 2 (2005, 2006)

Alberto Ascari (Ita) 2 (1952, 1953)

Graham Hill (VBr) 2 (1962, 1968)

Jim Clark (VBr) 2 (1963, 1965)

Emerson Fittipaldi (Bra) 2 (1972, 1974)

Mika Häkkinen (Fin) 2 (1998, 1999)

Max Verstappen (Niz)* 2 (2021, 2022)

Giuseppe Farina (Ita) 1 (1950)

Mike Hawthorn (VBr) 1 (1958)

Phil Hill (ZDA) 1 (1961)

John Surtees (VBr) 1 (1964)

Dennis Hulme (NZl) 1 (1967)

Jochen Rindt (Avt) 1 (1970)

James Hunt (VBr) 1 (1976)

Mario Andretti (ZDA) 1 (1978)

Jody Scheckter (JAR) 1 (1979)

Alan Jones (Avs) 1 (1980)

Keke Rosberg (Fin) 1 (1982)

Nigel Mansell (VBr) 1 (1992)

Damon Hill (Nem) 1 (1996)

Jacques Villeneuve (Kan) 1 (1997)

Kimi Räikkönen (Fin) 1 (2007)

Jenson Button (VBr) 1 (2009)

Nico Rosberg (Nem) 1 (2016)

Opomba: z (*) so označeni še aktivni dirkači

Rekorderji v formuli 1

Manama, 1. marca - Dirkači z največ zmagami, največ nastopi in največ naslovi prvaka v formuli 1.

* največ zmag in obdobje nastopanja:

103 Lewis Hamilton (VBr/2007 - )*

91 Michael Schumacher (Nem/1991-2012)

53 Sebastian Vettel (Nem/2007-2022)

51 Alain Prost (Fra/1980-1993)

41 Ayrton Senna (Bra/1984-1994)

35 Max Verstappen (Niz/2015 - )*

32 Fernando Alonso (Špa/2001 - )*

31 Nigel Mansell (VBr/1980-1995)

27 Jackie Stewart (VBr/1965-1973)

25 Niki Lauda (Avt/1971-1985)

25 Jim Clark (VBr/1960-1968)

24 Juan Manuel Fangio (Arg/1950-1958)

...

* največ nastopov:

355 Fernando Alonso (Špa)*

349 Kimi Räikkönen (Fin)

322 Rubens Barrichello (Bra)

310 Lewis Hamilton (VBr)*

310 Michael Schumacher (Nem)

306 Jenson Button (VBr)

299 Sebastian Vettel (Nem)

...

* dirkači z več naslovi svetovnega prvaka:

7 Michael Schumacher (Nem) 1995, 1996, 2000-2004

7 Lewis Hamilton (VBr)* 2008, 2014, 2015, 2017-2020

5 Juan-Manuel Fangio (Arg) 1951, 1954-1957

4 Sebastian Vettel (Nem) 2010-2013

4 Alain Prost (Fra) 1985, 1986, 1989, 1993

3 Jack Brabham (Avs) 1959, 1960, 1966

3 Jackie Stewart (VBr) 1969, 1971, 1973

3 Ayrton Senna (Bra) 1988, 1990, 1991

3 Niki Lauda (Avt) 1975, 1977, 1984

3 Nelson Piquet (Bra) 1981, 1983, 1987

2 Max Verstappen (Niz)* 2021, 2022

2 Fernando Alonso (Špa)* 2005, 2006

2 Alberto Ascari (Ita) 1952, 1953

2 Graham Hill (VBr) 1962, 1968

2 Jim Clark (VBr) 1963, 1965

2 Mika Häkkinen (Fin) 1998, 1999

2 Emerson Fittipaldi (Bra) 1972, 1974

* še aktivni dirkači