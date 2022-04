Pričakovali so težje delo

Jani Kovačič je seveda stalnica v slovenski odbojkarski reprezentanci, trikratni evropski podprvakinji. Najboljši prosti igralec prvenstva stare celine leta 2019 je bil denimo na športni poti slovenski podprvak s Salonit Anhovim leta 2010, pet let kasneje avstrijski z Dobom, po letih 2017, '18 in '19 pa je letos še četrtič postal najboljši v Sloveniji z ACH Volleyjem.

Glede letošnje sezone oranžnih zmajev seveda lahko govorimo le o superlativih. Kar 54 zmag v 55 tekmah v vseh tekmovanjih je dosežek brez primerjave.

»Zares je bila to supersezona. Tudi ne vem, kdaj bi klub sezono zaključil le z enim porazom, morebiti le v tisti 2006/07, ko je osvojil evropski pokal Top Teams. Vsekakor je bila to vrhunska sezona za ACH Volley.«

Poleg državnega prvenstva ste v vitrine položili še lovoriki za domače pokalno tekmovanje in tisto v srednjeevropski ligi. To je bil pred sezono tudi cilj.

»Dosegli smo ga, nismo pa menili, da se bo vse odvilo na takšen način, pričakovali smo težje delo. Pa četudi smo na kakšni tekmi zaigrali malce slabše, smo zaradi moštvene kakovosti zmogli dvoboj zmagovito končati.«

No, edini letošnji poraz je prišel v polfinalu evropskega pokala challenge proti Narbonnu, ta se je po drami v povratni tekmi tudi prebil v finale.

»Zaradi tega je nekaj grenkega priokusa. V zlatem nizu v Franciji smo bili že malce preutrujeni, da bi stvar pozitivno zaključili.«

V vašem drugem igralskem obdobju v ACH Volleyju ste pred sezono pri primerjavi nekdanjega in zdajšnjega moštva namignili, da imate zdaj nekatere izkušenejše igralce, kot ste jih imeli takrat, a da ste denimo bili v prvem obdobju mlajši, bolj energični. A tudi, da se zdaj še spoznavate.

»Klubske priprave je začel mlajši del igralskega kadra, nov je bil tudi trener. Starejši smo se pridružili po reprezentančnih obveznostih, in v začetku je malce šepala komunikacija. A našli smo skupni jezik, zato je bilo nato lažje, skupni jezik pa se je najbolje pokazal prav na samem igrišču.«

K lažjemu povezovanju v ekipni duh je pripomoglo tudi to, da so bili v ekipi igralci iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Tudi sami ste dodali, da bo velik plus sporazumevanje v enem jeziku. Poleg tega se družite tudi zunaj igrišča.

»Različni ljudski karakterji so se povezali v ekipno celoto, vse to je dalo moštvu osebnostno noto. To se je videlo tudi na tekmah, gledalci so lahko uživali ob igrah, in to je najlepše, kar lahko daš.«

Pri ACH Volleyju ostajate tudi za naslednjo sezono. V športu si vsi vedno želijo koraka naprej, pri vas je to uspešen nastop v ligi prvakov.

»Jedro letošnje ekipe bo ostalo, pridružil se mu bo še kakšen igralec ali dva. Želje po uspešnem nastopu v ligi prvakov so vedno razvidne, a veliko bo tudi odvisno od žreba. Če nam bo naklonjen, lahko postorimo kaj tudi v elitnem evropskem tekmovanju.«