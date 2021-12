Pri Realu besni na Uefo

Ko se je že zdelo, da se bosta prvič po več kot desetih letih v izločilnih bojih nogometne lige prvakov pomerila Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, so se pristojni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) odločili za drastično potezo. Žreb osmine finala so ponovili zaradi tehnične napake v programski opremi, zaradi katere sta v napačnih bobnih pristala Manchester United in Liverpool.

To je postalo jasno, ko je nekdanji ruski čudežni deček Andrej Aršavin po kroglici z imenom Villarreala izžrebal rdeče vrage, s katerimi se je rumena podmornica merila že v skupinskem delu. Oškodovan je bil tudi Atletico. Med njegovimi možnimi tekmeci je manjkala kroglica Liverpoola, ekipi Jana Oblaka pa je Aršavin povrhu namenil obračun z Bayernom.

Po kratkem razmisleku so se pri Uefi ob glasnih protestih oškodovanih odločili za najpravičnejšo potezo in žreb v celoti ponovili dobri dve uri pozneje, kar seveda ni navdušilo tistih, ki so imeli v prvem poskusu srečno roko. Denimo madridski Real, ki je prek časnika Marca izrazil svojo jezo nad »nesprejemljivo« napako: žreb 2.0 mu je namesto tekem z Benfico namenil zvezdniški PSG z Messijem, veliko slabše jo je odnesel tudi Inter, ki bi se sprva moral pomeriti z Ajaxom, a bo Samirja Handanovića ​obiskal angleški velikan Liverpool. Bayern bo v nemško-avstrijskem dvoboju preizkusil Benjamina Šeška in Salzburg.

5 minut zamude si je pri ponovljenem žrebu privoščila Uefa, kar je za njene standarde cela večnost.

»To se lahko zgodi vsem – trenerjem, igralcem in tudi Uefi. Ponovitev je bila poštena in smiselna, da ne bo kakšnih sumov,« je iz Manchestra tik pred ponovljenim žrebom sporočil trener Man. Cityja Josep Guardiola, čigar klub je imel dvakrat srečno roko, saj se bo namesto Villarreala udaril s portugalskim prvakom Sportingom. Malce bolj zadovoljni kot v prvem poskusu so bili lahko tudi pri Atleticu, je pa tudi res, da Oblaka in soigralce čaka stari rabelj Ronaldo z rdečimi vragi. Preostali pari so Benfica – Ajax, Chelsea – Lille in Villarreal – Juventus.

Barcelona v Neapelj

Bolj umirjeno je minil žreb evropske lige, v katerem se je po hitrem slovesu od skupinskega dela LP presenetljivo znašla Barcelona. Še pred vstopom v osmino finala jo skupaj z Atalanto Josipa Iličića čakata tekmi šestnajstine finala, Katalonci se bodo udarili z Napolijem, Bergamčani pa z Olympiakosom. Leipzig s Kevinom Kamplom čaka Real Sociedad, Šerif Lovra Bizjaka pa Braga.

Sevilla bo na prizorišču finala, stadionu Ramon Sanchez Pizjuan, na isti ravni tekmovanja kot leta 2014 z Mariborom igrala z zagrebškim Dinamom. Pare so izžrebali tudi v konferenčni ligi, v kateri še ni jasno, kdo je ob Rennesu napredoval iz skupine G, v kateri je igral tudi slovenski prvak Mura. O drugem mestu bodo po odpovedi tekme zadnjega kroga med Tottenhamom in Vitessom odločali za zeleno mizo, žreb pa je odločil, da se bo zmagovalec pomeril z dunajskim Rapidom, čigar član je slovenski vezist Dejan Petrović. Fenerbahče Mihe Zajca bo igral s praško Slavijo, Paok z Jasminom Kurtićem čaka Midtjylland.