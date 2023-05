Pri prvakih že padajo glave: takoj po tekmi odpustili direktorja in športnega direktorja

Nogometni klub Bayern je v Nemčiji znan kot FC Hollywood zaradi nenehne drame, ki obkroža bavarskega velikana. Sobota bi morala biti namenjena slavju, Borussia Dortmund je z remijem proti Mainzu (2:2) zapravila zlato priložnost za naslov prvaka in ga prepustila Bayernu, ki je komajda izvlekel celo kožo proti Kölnu (2:1). Kljub že 11. zaporednemu naslovu najboljšega v Nemčiji je v pisarnah Bayerna prišlo do tektonskih premikov, ki so zasenčili slavje.

Dogajanje na zelenicah je bilo pestro. Borussia je imela na že dolgo razprodani Signal Iduna Areni vse v svojih rokah, morala bi premagati Mainz, za katerega sobotna tekma ni imela tekmovalnega naboja, in tako željeni naslov nemškega prvaka bi bil njihov. Bayern je pred zadnjim krogom zaostajal za dve točki in je potreboval darilo iz Porurja.

Borussia je bila z glavo že pri odpiranju šampanjca, kar jih je na koncu zelo drago stalo. V devetih minutah v prvem polčasu se jim je sezona sesula kot hišica iz kart, Mainz je dosegel dva zadetka, Sebastien Haller je vmes zastreljal enajstmetrovko za domačine in semafor v Porurju je kazal 0:2. Borussia je imela do konca tekme celo plejado izrednih priložnosti, Haller z dveh metrov ni uspel potisniti žoge v mrežo, Marcu Reusu je podobno uspelo s šestih in na koncu je Borussia izvlekla le remi, kar je bilo premalo za naslov prvaka. Bayern je z zmago z 2:1 proti Kölnu opravil svoj del naloge in slavje Bavarcev s hektolitri piva se je začelo.

Vse so imeli na pladnju

Igralci Borussie so v tišini stali pred rumenim zidom navijačev, ti so jim tišino vračali, trener Edin Terzić je v solzah dobro povzel dogajanje zadnjega dne: »Težko se bo sprijazniti s tem, da smo na zadnji tekmi zapravili vse, za kar smo se trudili. Vse smo imeli na pladnju, preprosto ne razumem, kako smo uspeli zapraviti vse te priložnosti.«

Pri Bayernu se za bolečino tekmecev niso menili, a je njihovo slavje zasenčilo dogajanje v pisarnah. Takoj po koncu tekme so prekinili sodelovanje s športnim direktorjem Hasanom Salihamidžićem in direktorjem kluba Oliverjem Kahnom, legendi kluba so celo prepovedali prihod na zadnjo tekmo! Kahna je nadomestil predsednik nadzornega odbora Jan-Christian Dreesen, nemški Sky pa namiguje, da naj bi že danes svoj odstop podal še trener Thomas Tuchel.

Tudi v slavju FC Hollywood ostaja zvest svojemu slovesu. Ko se bodo zmagoslavni potoki piva posušili, bo bavarski ponos kazal povsem drugačen obraz.