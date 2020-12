Prevc zapušča Planico, vrača se k družini

Najuspešnejši slovenski skakalec Peter Prevc bo v soboto zapustil planiški mehurček, kar pomeni, da se ne bo boril za nastop na nedeljski ekipni tekmi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici.



Kot je nekdanji svetovni prvak povedal za RTV Slovenija, ki je danes opravil dva poleta kot predskakalec, se bo v soboto vrnil k družini.

V soboto zapušča mehurček

»Ne, v soboto se odpeljem iz mehurčka domov,« je 28-letnik odgovoril na vprašanje, ali bo v soboto prav tako nastopal kot predskakalec. Tokrat je opravil dva poleta, enega pred poskusno (212 m) in drugega pred prvo tekmovalno serijo (193,5).



»Kot predskakalcu ti je malo lažje, saj nimaš nobenega pritiska, tudi če 'zamočiš', ni nič narobe. Moja služba pa ni bila prava predskakalska. To imajo tisti, ki čakajo na vrhu, če se kaj zatakne na tekmi. Ko sedijo pol ure, eno uro gor, in čakajo, če se kaj zgodi, potem pa jih pokličejo na rampo, kjer morajo biti čez tri sekunde,« je današnji dan opisal najstarejši od bratov Prevc.



»Mi smo bili le dogovorjeni, da skočim pred poskusom in prvo serijo, tako da ni bilo preveč obremenjujoče. Vsak polet namreč pride prav, tudi če sem se že nekajkrat spustil tu dol. To je izziv in izzive imam rad,« je še dejal Prevc, ki je v četrtek dvakrat skočil na treningu in ni storil dovolj, da bi se uvrstil med slovensko četverico, ki si je zagotovila nastop v kvalifikacijah.



Zdaj pa je ostal tudi brez nedelje in ekipne tekme, saj bo predčasno odpotoval iz planiškega mehurčka domov.