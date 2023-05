Pred sobotnim finalom: joker Josip Iličić ne bo v pomoč

Spektakularni sobotni finale (20.30) pokala Pivovarna Union med največjim tekmecema Olimpijo in Mariborom je že v ospredju. Tudi zadnje ligaške tekme 34. kroga 1. SNL so bile v senci derbija, ki ima dva različna nasprotnika: Olimpija je že prvak in bi rada ponovila sezono 2017/18 z dvojno lovoriko, Maribor upa na dober konec, če je že imel slab začetek in nekoliko boljše nadaljevanje. Prvo dejanje nogometnega praznika bo (16.30) pripadlo ženskima finalistoma, Olimpiji in Muri Nona.

Trenerja Albert Riera in Damir Krznar ter kapetana Timi Max Elšnik in Martin Milec so že v startnem bloku, a peti derbi v sezoni že ima enega zvezdnika manj. Jokerja, na katerega so stavili vijolični, ne bo na igrišču. »Josip Iličić ni pozdravil poškodbe zadnje stegenske mišice in tetive. Tudi Aljaž Antolin ni zdrav,« je zle slutnje razkril Krznar in se tolažil: »Če bo težko, bomo v tem uživali,« je dal vedeti, da so najslajše zmage tiste, v katerih se trpi.

Celjani znova pred Mariborčani Izidi 34. kroga: Bravo – CB24 Tabor 1:1 (Luka Štor 4.; Dino Halilović 85.), Gorica – Celje 1:2 (Etien Velikonja 6.; Mark Zabukovnik 54., Aljoša Matko 66.), Koper – Domžale (sinoči), Kalcer Radomlje – Olimpija 2:1, Maribor – Mura 3:1. Vrstni red: Olimpija 73, Celje 61, Maribor 60, Koper 50, Domžale in Mura po 46, Radomlje 38, Bravo 35, Gorica 24, Tabor 23. Pari 35. kroga: Domžale – Olimpija, Celje – Koper, Mura – Gorica (vsi 13. t. m.), CB24 Tabor – Maribor, Bravo – Kalcer Radomlje (oba 14. t. m.)

»To je šov za navijače. Nogomet se igra zanje,« si je Riera zaželel polne tribune. Ker so zeleno-beli še v zaostanku, kar zadeva prodaje vstopnic za sektor za ljubljanske navijače na celjskem stadionu, jih je izzval Španec. »Ne želimo začeli z zaostankom,« je dodal. Neznank ni. »Albert vedno poskuša začiniti s presenečenjem, a v glavnem se poznamo,« je Hrvat na vijoličnem trenerskem stolčku odgovoril kolegu, da ga ne more presenetiti in ga morda zvabil v past. Ker da upa na finale za prste polizati. »Oboji smo pokazali napadalne tekme, oboji želimo zabiti gol več in takšna bo tudi finalna filozofija,« je zatrdil.

Sosedski dvoboj kapetanov

Timi Max Elšnik je spomnil Mariborčane, da Olimpija še ni izgubila dve tekmi zapored in da ligaški poraz z Radomljami ni povzročil gorja. »Na vsaki tekmi želimo zmagati. Ne glede na to, s kom igramo. Rezerviste potrebujemo, tekma lahko traja 120 minut. A za takšne tekme ne potrebuješ posebne motivacije ali energije. Ni razlogov za negativnosti,« je povedal zeleno-beli Štajerec iz Zlatoličja. Njegov sosed iz Podove pri Račah (med krajema je manj kot 10 km) in veliki tekmec Martin Milec pomni tudi zadnji finalni poraz proti Olimpiji, prav tako v Celju iz leta 2019.

»Že dolgo nismo osvojili pokalne lovorike, zadnji finale smo izgubili proti Olimpiji. A to je zdaj druga tekma, drugi fantje, drug trener, drugo moštvo. Tudi Olimpija je drugačna. Pritiska smo že vajeni, v prvenstvu se nam ni izšlo, v pokalu se nam lahko. A vedno velja vprašati tudi tekmece,« je razmišljal mariborski MM.