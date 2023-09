Poučna šola za naš tenis: napovedovani spektakel se ni razpletel po željah

Ko smo v preteklosti pomislili na vrhunski tenis septembra v Sloveniji, se je v hipu kot sinonim prikazal Portorož, kjer je bil v zadnjih dveh letih odmeven turnir z oznako WTA. Spor med lastniki teniškega centra in občino je botroval selitvi turnirja v Ljubljano, kjer pa se napovedovani spektakel ni razpletel niti po organizacijskih niti po tekmovalnih željah prirediteljev. V finalu je Španka Marina Bassols Ribera s 6:0, 7:6 (2) ugnala Turkinjo Zeynep Sönmez. Naši dve vodilni igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta se poslovili od turnirja pred nedeljo.

Slednja je bila favoritinja župana Zorana Jankovića. Pred enim mesecem ji je javno na predstavitvi kar napovedal lovoriko na tem turnirju in v prihodnosti preboj med najboljših deset igralk na svetu. Za Kajo, pri kateri je po daljši tekmovalni odsotnosti v tem poletju opazna vrnitev k nekdanjim tirnicam, je bil nastop tudi po čustveni plati težak. Po nedavni smrti očeta so se ji vračali spomini na tivolska igrišča, kjer je nekoč z njim spoznavala prve zakonitosti teniškega športa.

Zvrhan koš težav

Tamara Zidanšek? Na domači turnir je prišla s popotnico zmagoslavja v Bariju ter tudi potrditvijo o dobro zastavljenem delu z novim trenerjem, sicer našim upokojenim teniškim igralcem Blažem Kavčičem, na lestvici ATP najvišje na 68. mestu. Ni skrivala, da si želi zmagati tudi v Ljubljani, pa jo je v polfinalu s 6:2, 6:3 ustavila omenjena turška igralka.

In prav to slednje ostaja črna pika letošnjega turnirja, ki tako še zdaleč ni požel toliko navdušenja kot v zadnjih dveh portoroških letih. Tega se dobro zavedata tudi omenjeni Tamarin trener ter direktor domače teniške zveze in obenem turnirja Gregor Krušič. Prepozna odločitev o glavnem prizorišču je prinesla za zvrhan koš težav. In zdaj ponuja le upanje, da je bila šola poučna ter da prihodnost vrhunskega teniškega dogodka na Slovenskem ne bo meglena.