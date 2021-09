Pogačarjeve noge še niso bile prave

Če sta na startu Tadej Pogačar ali Primož Roglič, imajo slovenski navijači vedno najvišja pričakovanja. Ta se niso uresničila v vožnji na čas na evropskem prvenstvu v Trentu, ki jo je Pogačar kot edini slovenski reprezentant končal na 12. mestu. Ni bil konkurenčen na trasi, ki je bila na kožo pisana izrazitim specialistom za kronometer – drugega zaporednega naslova evropskega prvaka se je veselil Švicar Stefan Küng. Čeprav je bil Pogačar daleč od kolajne, so bili morda bolj kot v slovenskem razočarani v italijanskem taboru. Vse je bilo pripravljeno za to, da Filippo Ganna, potem ko je lani oblekel mavrično majico svetovnega prvaka v Imoli, na domačih tleh obleče tudi opravo z evropskimi zvezdami. Kazalo mu je zelo dobro, pri merjenju vmesnega časa na polovici 22,4 km dolge preizkušnje je bil najhitrejši, ogrožala pa sta ga le še dva kolesarja, Küng s 3 sekundami zaostanka in njegov predhodnik na evropskem prestolu Remco Evenepoel, ki je za domačim adutom zaostajal pičlo sekundo. Srhljivka s sekundami se je nadaljevala vse do infarktnega konca. Ganna je v cilju prevzel vodstvo in njegovi navijači so si oddahnili, ko je belgijski zvezdnik za njim zaostal 7 sekund. Nato pa se je v cilj izstrelil Küng, ki je v drugi polovici proti svetovnemu prvaku pridobil kar 11 sekund in prepričljivo zmagal s časom 24:29 in povprečno hitrostjo 54,894 km/h. »Zelo sem vesel, da sem še enkrat osvojil evropski naslov, vendar je vse del načrta, katerega vrhunec pričakujem 19. septembra v Bruggeju,« je 27-letni Švicar napovedal, da namerava Ganni čez deset dni na SP v Belgiji odvzeti mavrično majico. Zlatemu in srebrnemu težkokategorniku – v višino oba merita 193 cm – je ravninska kolesarska avtocesta v Trentu ustrezala, na njej pa se ni najbolje znašel 176 cm visoki Pogačar, ki se ni vmešal v boj za najvišja mesta. Na prvem merjenju vmesnega časa je bil 9., 32 sekund za Ganno (Italijan je startal minuto za njim in ga ujel slabih 5 km pred koncem), do cilja pa je zdrsnil na 12. mesto, 1:21 za Küngom. »Bil sem kar zagret in motiviran, a noge še niso bile prave. V prvem delu sem se dobro počutil, ko pa se je pokvarila radijska zveza in ko sem videl, da se mi približujeta Ganna in Evenepoel, mi je vse padlo dol. Ni bilo več pravega ritma. Nekaj novega sem se naučil, je bil pa to vseeno zelo hiter kronometer, moja predstava pa kar solidna. Uživam tudi v takšnih dnevih. V nedeljo bo proga bolj po mojem okusu,« je Pogačar napovedal naskok na najvišja mesta na precej bolj razgibani cestni dirki.​ Dvojno švicarsko slavje V ženski konkurenci so se zmage tudi veselili v švicarski reprezentanci, ob tem pa še v ekipi Ale BTC Ljubljana, saj je bila s časom 27:13 najhitrejša Marlen Reusser (49,382 km/h). Njena slovenska klubska sotekmovalka Eugenia Bujak ni imela najboljšega dne in je končala na 23. mestu, z zaostankom 3:06. Med mlajšimi člani je bil s časom 25:35 najhitrejši Danec Johan Price-Pejtersen (52,534 km/h), Nik Čemažar je z zaostankom 1:44 zasedel 18. mesto, Anže Skok (3:17) pa 40. Med mlajšimi članicami, med katerimi ni bilo slovenskih kolesark, je zlato s časom 29:02 osvojila Italijanka Vittoria Guazzini (46,292 km/h).

Danes se na EP začenjajo cestne dirke, najprej bodo na sporedu preizkušnje za mladinke, mladince in mlajše članice.

