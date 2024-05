Pogačar je moral sleči pajaca

Prva kolesarska novica včerajšnjega dneva je bila, da je Jonas Vingegaard en mesec in tri dni po grozljivem padcu na dirki po Baskiji, v katerega sta bila vpletena tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel, že sedel na kolo in izjavil, da bo storil vse v svojih močeh, da bo nared za julijski Tour. Še bolj pa bi odmevala novica, če bi tekmovalna žirija na Giru uresničila grožnjo o diskvalifikaciji nosilca rožnate majice Tadeja Pogačarja zaradi nošenja kolesarskega pajaca, ki so mu ga dali prireditelji dirke.

Saj ni res, pa je, bi lahko dejali ob zapletu zaradi dvobarvnega pajaca z rožnatim zgornjim delom in hlačami granatne barve, ki ga je Pogačar v 3. etapi nosil na pobudo organizatorjev 107. dirke po Italije. Rožnati dres mu je pripadal kot vodilnemu na dirki, hlače pa so bile enake barve kot dresi nogometnega Torina, ki je v letalski nesreči 4. maja 1949 izgubil celotno ekipo. Pogačar naj bi se tako poklonil spominu 31 žrtvam tragedije izpred 75 let.

Vendar je enodelno oblačilo zmotilo komisarje Svetovne kolesarske zveze (UCI), ki so vodstvu ekipe UAE v ponedeljek zvečer sporočili, da bo Pogačar diskvalificiran, če bo še dirkal v darilu prirediteljev. Zato se je na startu 190-kilometrske 4. etape, ki je karavano vodila tudi po cestah njemu dobro znane italijanske klasike Milano–Sanremo, pojavil v rožnati majici in običajnih ekipnih črnih hlačah. »Zdaj ko imam navadne hlače in ne pajaca, morda ne bom mogel napasti, ker ne bom dovolj hiter. Nimam več aerodinamične prednosti,« se je pred startom pošalil Pogačar, ki je dan prej presenetil s skokom v zaključku, pisanem na kožo sprinterjem.

Najprej Ganna, nato Milan

Tokrat res ni ponovil vaje, je pa pospešil domači zvezdnik Filippo Ganna (Ineos), ki si je na vzponu na Capo Mele, prvem od treh »capov« z dirke Milano–Sanremo, na kateri sledita še vzpona na Cipresso in Poggio, prikolesaril nekaj sekund prednosti. Kazalo je, da bo zadostovala v spustu do cilja, a so ga sprinterski vlaki ujeli in zmago je slavil Jonathan Milan (Lidl Trek).

Pogačar je končal na 30. mestu in na vrhu skupne razvrstitve obdržal 46 sekund naskoka pred Geraintom Thomasom (Ineos). »Malo okusa po Milano–Sanremo je bilo, morda je bilo tu celo bolj napeto kot na klasiki. Zamikalo me je, da bi šel za Ganno, a nisem bil v tako dobrem položaju kot dan prej. Razmišljal sem le o tem, da pridem varno do cilja. Na vrhu klanca sem bil v dobrem položaju, nato pa sem počasi drsel nazaj po glavnini,« se je Pogi tokrat odločil za umirjeno branjenje rožnate majice. Tako bo morda tudi v 5. etapi, v kateri bo karavana iz Ligurije zavila v Toskano.