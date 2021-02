Pogačar favorit na domači dirki

Tadej Pogačar jutri svoje tretje sezone med profesionalci ne bo začel kot vajenec, kar običajno pritiče 22-letnikom v kolesarski karavani, temveč kot šampion Toura, najboljši med najboljšimi. Začenja pa na dirki po Združenih arabskih emiratih, s katero ima neporavnane račune. Zmaga na dirki po Franciji pomeni največ, za Pogačarjeve delodajalce iz ekipe UAE pa je na drugem mestu že njihova domača dirka po ZAE, na kateri jim v prvih dveh poskusih ni uspelo osvojiti rdeče majice. Krstno dirko leta 2019 je v njej končal Primož Roglič (Jumbo Visma), lani je bil za Pogačarja premočan Adam Yates. Anglež je bil od Komendčana dobro minuto hitrejši na ciljnem vzponu 3. etape na Džabel Hafit, ki je bil na sporedu še v 5. etapi, v kateri je bil najboljši Pogačar. Te zmage pa se ni dolgo veselil, to je bil dan, ko je poklicno kolesarstvo spoznalo epidemijo novega koronavirusa. Zaradi okužb v karavani so odpovedali zadnji dve etapi, mladi slovenski zvezdnik pa je bil med tistimi, ki so morali zaprti v hotelskih sobah preživeti dvotedensko karanteno. »To bo moja prva dirka letos, zato sem zelo vznemirjen. Priprave so potekale zelo dobro. Na Teideju smo v zadnjih tednih opravili zelo kakovostne višinske priprave. Lani sem bil zelo vesel etapne zmage, letos bo vzdušje okoli dirke drugačno, vendar smo vsi zelo motivirani, da damo vse od sebe v barvah ekipe UAE. Tako na pripravah kot na dopustu sem v ZAE preživel že veliko časa in zelo si želim, da bi tu nekoč zmagal. Če bo to letos, bo izjemno,« ambicij ne skriva Pogačar, ki mu bo na cesti pomagal Jan Polanc, kot športni direktor ga bo spremljal Andrej Hauptman. Sezono 2021 bo v ZAE začel tudi najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec (BikeExchange).

Bo nasledil Rogliča?

Eden od najnevarnejši Pogačarjevih tekmecev bo spet Adam Yates, lani član Mitchelton Scotta, ki ga bomo prvič videli v dresu mogočnega Ineosa, za katerega bosta startala tudi svetovni prvak v vožnji na čas Filippo Ganna in zmagovalec dirke po Provansi minuli teden Ivan Sosa. Videli bomo krstni nastop nekdanjega prvega zvezdnika Skya in Ineosa Chrisa Frooma za Israel Start Up Nation. Zanimivo bo videti, kako se bo kot kapetan Jumba Visme odrezal nepogrešljivi Rogličev pomočnik Sepp Kuss, ter v kakšni formi cestno sezono začenja svetovni prvak v ciklokrosu Mathieu van der Poel. Sedemdnevna dirka bo nekoliko drugačna kot minula leta, prvič bo na sporedu posamična vožnja na čas, tako da bo Pogačar v 13 km dolgi ravninski 2. etapi dobil dobro primerjavo z Ganno, ki v tej disciplini ob sedmih zaporednih zmagah poraza ne pozna od lanskega januarja. Za vrh v skupnem seštevku bosta ključni še 3. etapa s ciljnim vzponom na Džabel Hafit (10,8 km, povprečni naklon 6,6 odstotka) in 5. etapa, ki se bo končala na Džabel Džajsu. Ta 21,5 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 5,4 odstotka je predlani kot zmagovalca okronal Rogliča. Nič presenetljivega ne bi bilo, če bi ga nasledil Pogačar.

