Pogačar drugič kralj dirke po Sloveniji (FOTO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec dirke po Sloveniji. V skupnem seštevku je obdržal tri sekunde naskoka pred moštvenim kolegom Poljakom Rafalom Majko. Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo od Vrhnike do Novega mesta, potem ko je v istem času ciljno črto prečkal skupaj z Matejem Mohoričem (Bahrain-Victorious).

Triindvajsetletni Pogačar je tako drugič v karieri osvojil domačo pentljo in je zdaj v skupini petih kolesarjev, ki so slavili več kot enkrat. To so italijan Diego Ulissi (2011, 2019) ter Slovenci Primož Roglič (2015, 2018), Jure Golčer (2006, 2008) in Mitja Mahorič (2003, 2004).

Dvakratni zmagovalec Toura in dirke po Sloveniji je bil v prvi etapi tretji, sprintersko drugo je končal v času zmagovalca, v tretji pa je strl tekmece in se podpisal pod drugo etapno zmago na večdnevni domači dirki. Na Celjskem gradu je oblekel zeleno majico vodilnega, v kraljevski sobotni etapi na Veliko planino je v cilj pripeljal kot drugi, a objet z Majko.

Pogačar je danes zmagal še v zadnji etapi. Potem ko je vključno s Trško goro (2 km/9 %) preživel vse pasti na poti do tradicionalnega zaključka v Novem mestu, je bil najboljši tudi v ciljnem sprintu trojice, v kateri sta bila še Mohorič in Majka. Oba Slovenca sta silovito sprintala, močnejši pa je bil Pogačar.