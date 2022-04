Po ženi bi ga lahko zapustili še igralci

Zadnji zmagovalec lige prvakov proti 13-kratnemu evropskemu šampionu. Nocoj se v prvi tekmi četrtfinala ljubiteljem nogometa obeta še ena poslastica, a Chelsea in Real Madrid delujeta vse prej kot prepričljivo pred ponovitvijo lanskega polfinala, v katerem so bili boljši modri s Stamford Bridgea. Komu je domača zaušnica bolj koristila?

Chelseajev niz šestih zaporednih tekem brez poraza je bil surovo končan minuli konec tedna, ko je v drugem polčasu prejel štiri gole za poraz z 1:4 proti Brentfordu na domačem stadionu. Tudi Realu še vedno odzvanjajo štiri Barcelonine klofute sredi Madrida. Sicer je v soboto vpisal tri točke pri Celti Vigo, a je za zmago z 2:1 potreboval tri enajstmetrovke, od katerih je Karim Benzema, junak podviga proti PSG, izkoristil dve.

Ob pogledu na domači lestvici se smeje Realu, ki ima 12 točk prednosti pred Barcelono in Atleticom, Chelsea, ki je bil pred sezono eden od kandidatov za naslov v premier league, je tretji, daleč za Manchester Cityjem in Liverpoolom, in bo zgolj še branil vstopnico za ligo prvakov.

Edino možnost za lovoriko ima v Evropi in ta bi bila v času, ko je klub zajela negotovost ob odhodu Romana Abramoviča, še posebno blagodejna. Klub ima namreč blokiran račun, zato branilci Antonio Rüdiger, Andreas Christensen in Cesar Azpilicueta ne morejo podaljšati pogodb, ki se iztekajo. Če bo britanska vlada zaradi sankcij proti Rusiji poslala klub v stečaj, pa bodo vsi igralci postali prosti.

Trener bi bil tudi šofer

Ker ima moštvo omejen proračun za tekoče stroške, se je Thomas Tuchel pred zadnjo tekmo v Lillu šalil, da je pripravljen prevzeti krmilo avtobusa. Po prvem porazu proti Brentfordu po letu 1939 je ohranil pozitivno držo. »Po toliko zmagah in dobrih rezultatih iz tega ne bom delal drame. Le zakaj bi?« je dejal Tuchel, ki ob tem preživlja osebno krizo, saj je njegova žena Sissy po 13 letih zakona vložila zahtevek za ločitev. Par se je poročil leta 2009, Sissy je bila novinarka v Nemčiji, a ko je povila dve hčerki, je žrtvovala kariero.

5 zaporednih domačih tekem v ligi prvakov je dobil Chelsea, razlika v golih je 14:0.

Vsaj malce tolažbe bi 48-letni Nemec dobil, če bo Chelsea nadaljeval uspešno tradicijo. V četrtfinalu lige prvakov je nazadnje izpadel leta 2011. Ob tem so modri v tej sezoni dobili vse štiri domače tekme v ligi prvakov in pri tem niso prejeli niti zadetka, dosegli so jih 12. K nizu lahko dodamo še lanskih 2:0 prav proti Realu, ki bo pogrešal nekdanjega člana Chelseaja Edena Hazarda (operacija). Tuchel lahko vleče vzporednice z istim lanskim tednom. Tudi takrat je izgubil proti WBA z 2:5, nato pa v četrtfinalu lige prvakov zmagal v Portu.

Če bo Chelsea izločil Real, bi lahko to pomenilo slovo trenerja Carla Ancelottija. Njegov naslednik bi lahko bil prav Tuchel, če bo moral zapustiti London. V Madridu bi se mu obzorja hitro zjasnila, verjetno bi spet imel v ekipi Kyliana Mbappéja in verjetno ne bi dolgo žaloval za deževno Anglijo.