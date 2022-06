Po Sloveniji zaradi domačih asov v višave

Z zgodovinskimi uspehi slovenskih kolesarjev je tudi dirka po Sloveniji, ki se bo jutri začela v Novi Gorici, poletela v neslutene višave. Ker si jo je drugo leto zapored kot preizkus pripravljenosti pred vrhuncem sezone izbral dvakratni šampion Toura Tadej Pogačar, je zanimanje zanjo večje kot kadar koli prej. Vendar profila največje domače preizkušnje ne dviga le Pogi, temveč tudi drugi naši asi iz svetovne serije, med katerimi bo manjkal samo Primož Roglič.

Kisovčan v dresu Jumba Visme je generalko pred dirko po Franciji opravil z odliko, z zmago na kriteriju Dauphiné, ki je nekoč skupaj z dirko po Švici veljal za edino merodajno merilo pripravljenosti favoritov pred Tourom. Na ta prestižni seznam se je drugo leto zapored vpisal »slovenski tour«, ki bo spet dal odgovor, ali je Pogačar nared za branjenje rumene majice. Lani je kapetan ekipe UAE pobral še zeleno majico najboljšega na domačih cestah in tudi na 28. dirki po Sloveniji je pričakovati podoben razplet.

»Že lep čas si nisem pripel startne številke, zato se že veselim vrnitve na dirke. Pripravljali smo se v Livignu in vzdušje v ekipi je bilo izjemno. Na treningih sem se počutil zelo dobro, vendar nikoli ne veš, kje si, dokler tega ne preizkusiš na dirki. Letošnja dirka po Sloveniji je posebno lepa zame, saj bo šla 4. etapa skozi mojo domačo Komendo. Dobro poznam te ceste in vzpone, veselim se tega, da bodo navijali tudi moji domači in moji prijatelji,« je Pogačar sporočil ob novici, da bodo njegovi pomočniki ta teden Jan Polanc, Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka in Rui Oliveira. S potrditvijo Polančevega nastopa se je število nastopajočih Slovencev iz svetovne serije povzpelo na pravljičnih sedem.

V dresu BikeExchangea bo svojo tretjo etapno zmago na dirki po Sloveniji poskušal doseči sprinterski mojster Luka Mezgec, Bahrain Victorious pa prihaja s celotno slovensko falango. Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in Domna Novaka smo že vajeni v barvah arabske ekipe, prvič se bo v njih predstavil še Matevž Govekar, ki se je novim delodajalcem pridružil 1. junija.

Štangelj bi vse etape

Športni direktor Gorazd Štangelj, ki bo poleg štirih rojakov vodil še dva Nemca, Jasho Sütterlina in Heinricha Hausslerja, pa ima tudi z njim smele načrte.

»Naša strategija je zmagati na vseh etapah, Novak, ki je uspešno končal Giro, bo naš vodja v skupnem seštevku. Prva etapa je tehnično zelo zahtevna, na njej pričakujemo napad našega cestnega kapetana Mateja. Heinrich in Matej bosta imela priložnost, da prevzameta vodilni vlogi v 2. etapi, ki naj bi se končala s sprintom glavnine. To je tudi priložnost za Matevža, da pokaže, kaj zmore na kolesu. Tretja etapa se bo končala s strmim vzponom na Celjski grad, na katerem lahko zmaga Matej. V 4., kraljevski etapi, pričakujemo, da se bo za zmago boril Domen.

Zadnja etapa ima nov dodatek, vzpon na Trško goro, ki je zelo zanimiv, saj mu sledi tehnično zahteven spust v Novo mesto, kjer bi bil lahko v ospredju spet Matej,« je izjemno ambiciozen načrt razkril Štangelj. Jasno je, da ga bo težko uresničiti, saj je Pogačar favorit za zmago na Celjskem gradu, še bolj pa na kraljevski Veliki planini.