Po črnogorskem večeru še grški

Kar polovico od svojih šestih zmag v evropskem pokalu so košarkarji Cedevite Olimpije dosegli v zadnjih treh dvobojih z Bursasporom, Ulmom in Budućnostjo, kar je dober obet pred zadnjimi petimi nastopi v ligaškem delu tekmovanja. Bolje rečeno, pred drevišnjim novim pomembnim večerom. Ob 20.45 bodo na zaostali tekmi 9. kroga gostili Promitheasom, s katerim se v tej sezoni še niso pomerili. Grki so doslej zbrali dve zmagi manj kot Ljubljančani in so zadnji v skupini B, a imajo prav tako pozitiven trend.

Olimpijini košarkarji so se ob torkovi zmagi nad Budućnostjo (92:78) izkazali s celo vrsto odlik. Ne le s 73-odstotno natančnostjo pri metih za dve točki, 83-odstotno pri prostih metih in petimi možmi z dvomestnim strelskim učinkom. Med njimi je izstopal kapetan Jaka Blažič s 23 točkami, center Alen Omić pa je bil nezgrešljiv. Za dve točki je metal 7:7, za tri 1:1, proste mete 2:2, dodal pa še 8 skokov in v seštevku prikazal najboljšo predstavo v sezoni.

Na evropski sceni je pred tem nasul Virtusu 18 točk, v ligi ABA je trikrat dosegel po 12 točk. Večkrat pa je znal tudi zaostati za svojimi sposobnostmi, zato si trener Jurica Golemac želi, da bi bila njegova krivulja bolj stanovitna. Še posebno ker je njegova zamenjava Zach Auguste še bolj muhaste narave.

Z dobro obrambo je vse lažje

Ob prvem uspehu nad Budućnostjo v sezoni po treh razočaranjih so se stožiški navijači razveselili tudi nekoliko boljše igre v obrambi, z njo so si gostitelji v drugi četrtini (24:12) priigrali odločilno prednost, ki je niso več izpustili iz rok. In to bi morala ostati usmeritev moštva, s katero lahko prebrodi tudi slabši strelski večer Jacoba Pullna (tokrat za tri 1:7) ali katerega od drugih ostrostrelcev, in se naučijo bolj ceniti sleherno posest žoge brez lahkomiselnih vložkov.

Da so na pravi poti v stabilne čase, lahko potrdijo že danes v soočenju s Promitheasom, ki so ga lani dvakrat ugnali – doma s 77:73, v gosteh, ko je bilo že vse odločeno s 105:69 – v sezoni 2018/19 pa z njim dvakrat izgubili v Fibini ligi prvakov. Razmere so zdaj vendarle drugačne in gostov iz Patrasa ne kaže niti malo podceniti, čeprav so doslej dosegli le štiri zmage v evropskem pokalu (le eno v gosteh) in devetkrat izgubili.

Moštvo iz Patrasa je namreč v vzponu in je v zadnjih treh krogih podvojilo svojo bero. V domači dvorani je najprej ugnalo Bourg, v torek pa še drugič Ulm (79:68) po odlični igri krilnega centra Jeraija Granta, ki se je izkazal z 22 točkami z metom iz igre 8:11 in 11 skoki. V dosedanjih evropskih nastopih je njegovo povprečje 11,6 točke in spada med adute trenerja Iliasa Zourosa skupaj z branilcema Kendrickom Rayem (povp. 14,5) in Trevisom Simpsonom (12) ter krilnim centrom Dimitriosom Agravanisom.

Toda to so le imena in številke, minuli meseci so nas navadili, da je največ odvisno od Cedevite Olimpije. »Vzponov in padcev je bilo res veliko. Toda ne postaneš prvak na eni tekmi. Zdaj je na vrsti Promitheas,« je odločen Jurica Golemac.