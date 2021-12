Plezanje je spremenila v zabavo

Leto mučnega čakanja po preložitvi olimpijskih iger v Tokiu ni ustavilo njenega šampionskega ritma. Breme pričakovanj, ki je iz dneva v dan postajalo težje, je spremenila v dodatno motivacijo in na Japonskem suvereno stopila na najvišjo stopničko. Janja Garnbret je spisala zgodovino športnega plezanja, a tu se naštevanje njenih letošnjih podvigov ne konča.

»Sem takšen tip človeka, da se moram zabavati, sicer gotovo ne pridem do dobrega rezultata,« je Garnbretova v začetku leta razkrila vplivni ameriški reviji Time, ki jo je s slovenskim košarkarskim asom Luko Dončićem uvrstila na seznam največjih vzhajajočih zvezd. In zabave res ni manjkalo, plezalne stene je Garnbretova v svetovnem pokalu premagovala s prepoznavno lahkoto, a vsi so se spraševali, kako bo v Tokiu, kjer je plezalno karavano čakal ognjeni krst pred svetovnim avditorijem.

Garnbretova je v kombinaciji hitrostnega plezanja, balvanov in težavnosti odpihnila konkurenco in tistega čarobnega 6. avgusta postala prva olimpijska prvakinja. Njene osupljive predstave so bile najboljša možna reklama za plezalno karavano.

»Dosegla sem vse v tekmovalnem smislu, a kot se poznam, bom že nekaj našla. Nov cilj, ki me bo gnal naprej. Sicer pa Pariz, Los Angeles ...« se je z zlato krono na glavi ob sprejemu v Slovenj Gradcu proti OI 2024 in 2028 že ozrla koroška pajkovka. Tekmovalno sezono je sklenila 4. septembra, ko je v Kranju proslavila četrti naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti z rekordno 31. zmago v karieri. Odmeval je tudi novembrski podvig v španski Oliani, kjer je kot prva ženska na pogled preplezala kar dve smeri z oceno 8c. In to v manj kot 48 urah. Nič čudnega, da so o njej posneli tudi film – skupaj z zvezdnicami svetovnega plezanja so v dokumentarnem filmu z naslovom The Wall predstavili njeno pot do zvezd.

Ovira jo le lastna glava

»Živimo svoje življenje, uberemo svojo pot,« je v napovedniku filma povedala Korošica. »Moja največja ovira je moja glava. Sem perfekcionistka, kar me lahko uniči,« je razkrila tudi svoje šibke plati, ki pa jih med njenim lahkotnim skakljanjem po steni za zdaj prav nič ne ovirajo. ​S trenerjem Romanom Krajnikom sta decembra že začela prvo etapo priprav na prihodnjo sezono, ki avgusta prinaša tudi evropsko prvenstvo v Münchnu. »Ne glede na vse bodo priprave na Pariz v ospredju, saj bo to naslednji glavni cilj,« je v zadnjem intervjuju za STA dejala Garnbretova.

8 8 zlatih kolajn ima Janja Garnbret (1 z OI, 6 s svetovnega in 1 z evropskega prvenstva).

Za konec nepozabnega leta je že tretjič v karieri splezala tudi na vrh letvice najboljših športnic v domovini. Njenim 333 točkam se je najbolj približala judoistka Tina Trstenjak (129), na tretjem mestu je končala smučarska skakalka Nika Križnar (77). S tretjim naslovom je Šmarčanka na večni lestvici ujela Jolando Čeplak in Petro Majdič, v takšnem ritmu ni več daleč niti rekord koroške športne legende Tine Maze, ki je na vrhu s šestimi naslovi.