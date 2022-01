Olimpijska mrzlica že greje

Današnji 4. januar razkriva, da je do uvodne slovesnosti na 24. zimskih olimpijskih igrah v Pekingu še natanko en mesec. Na mizi bo pisana paleta bojev za olimpijske kolajne in verjeti gre, da bo pri teh vidni delež pripadel slovenskim športnikom. Pogled v preteklost razkriva marsikaj, na zadnjih igrah v Južni Koreji, februarja 2018, je slovenski tabor najprej razveselil Jakov Fak: v izjemno zahtevnih razmerah mraza, vetra in sneženja je osvojil srebrno kolajno na najdaljši, 20-kilometrski biatlonski preizkušnji. Ob zadnjem koncu tedna je nato slovensko bero še z bronom obogatil deskar Žan Košir. In Peking 2022?

En mesec pred začetkom iger optimizem spremlja slovenska pričakovanja, pisan spored tekem na skakalnici napoveduje možnosti za prav odmevne slovenske dosežke. Tako kot je v teh dneh novoletna turneja izstrelila k družbi najboljših Lovra Kosa, bi lahko v Zhangjiakouu, kjer bodo na igrah denimo skoki, teki, biatlon in deskanje, zablesteli tudi Anže Lanišek, Timi Zajc ali pa kdo od bratov Prevc.

Tudi na ekipni tekmi se Slovenija povsem realno lahko spogleduje s kolajno, še zlasti pa v mešani preizkušnji dveh fantov in dveh deklet. Med slednjimi pa so – sodeč tudi po zadnji predstavi na Ljubnem – vsaj Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Križnar kandidatke prav za vrh.

Brez napak

In podobno optimistično glede na vse pomembne nastope zadnjih let lahko pričakujemo tudi posamični in ekipni tekaški sprint. Pri slednjem je bila Anamarija Lampič na dveh zadnjih svetovnih prvenstvih na stopničkah – 2. mesto s Katjo Višnar v Seefeldu 2019 in 3. z Evo Urevc v Oberstdorfu 2021 –, kot lastnica malega kristalnega globusa za razvrstitev sprinta v prejšnji sezoni ter seveda z rednim uvrščanjem v finale zadnjih tednov je 26-letna svetlolaska na seznamu tistih, za katere je olimpijska kolajna realnost. Toda kot smo že pisali: na dan tekme, 8. februarja, napake ne bodo dovoljene.

Večna optimistka, ki s svojo pozitivno energijo hitro navduši navzoče, bo za podvig v ostri konkurenci Švedinj, Norvežank, Rusinje Neprjajeve ali denimo Američanke Digginsove morala biti na vrhunski ravni. Slovenska deskarska ekipa je nepredvidljiva, tekmovanj je manj kot v drugih zimskih panogah, preverjanje tekmovalne pripravljenosti zato bolj zahtevno. Toda zlasti Žan Košir je že večkrat, in tudi na OI, pokazal, kako se zna zbrati za velike tekme. Alpskemu smučanju pa pripada posebna zgodba. Pred sezono smo slišali, da imamo najmočnejšo ekipo na svetu, premiera v Söldnu s 3. mestom Žana Kranjca in 6. Mete Hrovat je napovedala lepo zimo, zadnje tekme pa kakšnega posebnega veselja našemu taboru niso prinesle. Toda že v prihodnjih dneh bo lahko drugače.