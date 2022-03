Olimpija za vrh, Krka za upanje

Po treh tednih zatišja zaradi pokalnih in reprezentančnih obveznosti bodo vnovič oživela košarkarska igrišča v ligi ABA in slovenskima moštvoma nemudoma ponudila zelo zahtevna izziva. Cedevita Olimpija bo že danes ob 16. uri lovila pomembni točki za obrambo četrtega mesta na lestvici na gostovanju pri Mornarju, Krko pa čaka jutri (20.30) bržkone ključna bitka za življenje ali smrt s Splitom. Poraženec bo namreč ostal osamljen na dnu. Ljubljančani imajo za seboj obdobje mešanih občutkov.

Pred prekinitvijo lige ABA so z zmagama nad Igokeo in Splitom popravili vzdušje v moštvu po porazih s Crveno zvezdo in Budućnostjo, nato prvič po letu 2017 osvojili še slovenski pokal Spar. Sledil pa je vzvratni psihološki korak za njihove člane slovenske izbrane vrste zaradi dveh neuspehov proti Finski in tudi v prvem nastopu v ligi Nova KBM (brez treh reprezentantov) niso navdušili proti Nutrispointu Iliriji (82:70). V današnjem dvoboju z Mornarjem, ki so ga novembra v Stožicah ugnali z 79:59, bodo poskušali znova ujeti ekipni ritem in ohraniti položaj na lestvici. Tako bi imeli v dodatnih dvobojih za preboj v polfinale končnice, v katerih bodo igrali uvrščeni do 3. do 6. mesta, prednost tekme več na domačem igrišču. Tokratna naloga pa ne bo lahka, saj se je črnogorska zasedba po šestih porazih v uvodu sezone močno dvignila.

Beograjska kluba na čelu Pari 21. kroga lige ABA, danes: Mornar – Cedevita Olimpija (16), Zadar – Budućnost (19); nedelja: Mega – Igokea (12), Cibona – Borac (16.30), Partizan – Crvena zvezda (18.30), Krka – Split (20.30); ponedeljek: Derby – FMP (17); vrstni red: Crvena zvezda 17:1, Partizan 16:3, Budućnost 14:3, Cedevita Olimpija 11:7, FMP 10:8, Igokea 10:9, Cibona 8:10, Mega in Derby po 8:11, Mornar in Borac po 7:11, Zadar 6:12, Krka 3:15, Split 3:16.

»V Baru ni nikoli lahko. Mornar igra hitro, njegovi košarkarji pa so zelo samozavestni. Morali bomo prikazati dobro predstavo v obrambi, ustaviti najnevarnejše ostrostrelce gostiteljev in njihove nasprotne napade, če želimo računati na novi dve točki,« razmišlja Olimpijin trener Jurica Golemac.

Dolenjci lovijo zmago in +11

Krka je dosegla zadnjo zmago v ligi ABA 30. oktobra proti Derbyju iz Podgorice, nato pa nanizala 12 regionalnih porazov, izpadla v polfinalu pokal Spar in v sredo doma izgubila tudi uvodni dvoboj lige Nova KBM za prvaka z GGD Šenčurjem (69:77). Edini pozitivni oprimek je, da bo Split pričakala v dvorani Leona Štuklja in da na prvi tekmi v Dalmaciji ni klonila s previsoko razliko (77:87).

Zanimivo, moštvi z dna razpredelnice sta bili v minulih mesecih najuspešnejši v svojih nacionalnih ligaških tekmovanjih. Splitčani še vedno vodijo v hrvaškem DP pred Zadrom, Cedevito junior in Cibono, zanje pa igrata tudi dva Slovenca, nekdanja člana Krke. Organizator igre Nejc Barič od začetka sezone (s povprečjem 7,8 točke in 3,7 asistence v ligi ABA), branilec Maj Kovačevič, rojen v Novem mestu ter v letih 2006–10 in sezoni 2017/18 adut dolenjske zasedbe, od sredine decembra s 6,7 točke na tekmo.