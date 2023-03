Odločitev po podaljških: Levon Aronjan se vrača po krizi

Superturnir v nemškem Düsseldorfu je bil po tistem v Wijk aan Zeeju še drugi letošnji dogodek na najvišji ravni, na katerem smo spremljali sila dramatičen razplet v boju za sam vrh. Sprva sicer ni kazalo na to, saj je Levon Aronjan povsem suvereno nadzoroval uvodni dve tretjini turnirja in je imel pred zadnjimi tremi krogi celo točko prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

BELI NA POTEZI Aronjan – Gukeš, Düsseldorf 2023. Kako je beli natančno izkoristil svojo materialno prednost? REŠITEV: 1.De1! in črni ne more ubraniti obeh kmetov, ki jih napada bela dama, na b4 in h4. Sledilo je še 1…Dg6 2.Kg1! Dc2 3.Dxb4 Dxa2 4.Db7+ Kg8 5.Db8+ Kg7 6.Dc7+ Kg8 7.Dd8+ Kg7 8.Dg5+ in črni je priznal poraz.

A je nato v sedmem krogu kljub belim figuram doživel neprijeten poraz proti Janu Nepomnjaščiju in s tem odprl pot indijskemu najstniku Gukešu, da se mu z zmago pridruži v vodstvu. Nepomnjašči, ki ga le še dober mesec dni loči do začetka dvoboja za naslov svetovnega prvaka proti Ding Lirenu, je s pridom izkoristil neodločnost nasprotnika in prišel do svoje prve zmage na turnirju.

Aronjan nato ni ponovil omenjene napake v partiji zadnjega kroga, v kateri se je pomeril prav z Gukešom, s katerim sta bila skupaj v vodstvu. Z belimi figurami se je hitro zadovoljil z delitvijo točke in je na ta način izsilil hitropotezne podaljške, ki so odločali o končnemu zmagovalcu. Aronjan in Gukeš sta v podaljških dobila družbo, potem ko je Nepomnjašči po maratonski partiji prišel do še ene zmage s črnimi figurami, tokrat je ugnal domačina Vincenta Keymerja. Trojica je devet krogov končala z identičnim izkupičkom petih točk in pol ter je nato med seboj obračunala za prestižno zmago.

Vrnitev po krizi

V podaljških je Aronjan ponovno pokazal dominantne predstave, s katerimi je napovedal skorajšnjo vrnitev v najboljšo deseterico na svetu, iz katere je izpadel po veliki tekmovalni krizi v drugi polovici prejšnjega leta. Troboj je odprl z zanesljivo zmago z belimi figurami proti Gukešu, podkrepil pa jo je še z eno celo točko, potem ko je s črnimi figurami kmalu prišel do prednosti proti Nepomnjaščiju in jo je naposled izkoristil v obojestranski časovni stiski. Gukeš je nato po velikem preobratu premagal Nepomnjaščija in ga dokončno izločil iz boja za prvo mesto.

Odločilna je bila druga partija med Aronjanom in Gukešom, v kateri je imel slednji bele figure in je nujno potreboval zmago. V srednjem delu je sicer dosegel prednost, a so nato v končnici prišle do izraza Aronjanove izkušnje in njegova izvrstna tehnika, s pomočjo katere je po skoraj stotih potezah prišel do še tretje zmage v podaljških in s tem do potrditve prvega mesta. Aronjan je sicer za zmago prejel nagrado v višini 40 tisoč ameriških dolarjev.