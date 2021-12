Odličen zaključek sezone

Rally Citta di Bassano je dirka, ki na severu Italije vsako leto privabi mnogo vrhunskih dirkačev in velja za klasično preizkušnjo v krajih, kjer so reli dirke izjemno priljubljene. Na tradicionalni 38. izvedbi te dirke je vso konkurenco ugnal Vrhničan Boštjan Avbelj in s tem na zadnji preizkušnji mednarodnega italijanskega reli pokala na najboljši način sklenil uradni del sezone.

Hitro in atraktivno

Z dirkalnikom škoda fabia evo R5 italijanske ekipe Xmotors team je skupaj s sovoznikom Damijanom Andrejko vodil od starta do cilja in konkurentom pokazal, da lahko premaga tudi dirkalnike razreda WRC. Na dirki je nastopilo kar 121 posadk v različnih kategorijah. Poleg italijanskih posadk so sodelovali tudi vozniki iz Nemčije, Avstrije in Švice ter Slovenije. Boštjan, ki se je v letošnji sezoni v reliju v celoti posvetil dirkam v Italiji, je bil seveda navdušen nad uspehom.

Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka sta odlično sklenila sezono. FOTOGRAFIJE: arhiv Xmotors

Na italijanski dirkaški sceni je v vsega dveh letih postal prava zvezda, saj poleg tega, da je hiter, gledalcem postreže še z natančno in atraktivno vožnjo, kar vse, ki dirke spremljajo v živo, spravlja v delirij. Po družabnih omrežjih namreč hitro zakrožijo posnetki posadke Avbelj/Andrejka, kako po ozkih cestah s popolnim drsenjem in z milimetrsko natančnostjo drvita mimo. Slovensko posadko gledalci vedno in povsod nagradijo z ovacijami in aplavzom, kar seveda vliva dodatno motivacijo. A po Boštjanovih besedah je bil prav poseben trenutek in priznanje, ko mu je osebno čestital nekdanji svetovni prvak in domačin v tistih krajih Miki Biasion.

Ob koncu sezone

Zmaga na tej zahtevni preizkušnji je bila za Boštjana in ekipo XMotors nekako obliž na rano letošnje sezone. Ta se je sicer začela sanjsko, z zmago na prvem reliju odprtega mednarodnega italijanskega pokala IRC, Rallyju Piancavallo. Na drugi dirki sta že startala kot favorita, a se ni izšlo po načrtih. Najprej je Boštjana in Damijana upočasnila predrta pnevmatika, nato pa še napaka ekipe, saj jima je zmanjkalo bencina čisto blizu cilja. Na tretjem reliju je takoj povedel in narekoval tempo dirke, a se mu je spet pripetila predrta pnevmatika. Ker so razlike med najboljšimi dirkači zelo majhne, je kljub majhnemu časovnemu zaostanku padel na rep razpredelnice in do konca dirke pripeljal na končno 12. mesto.

121 posadk v različnih kategorijah je nastopilo na dirki.

Naslednji, četrti reli Apenino Reggiano, ki je bil avgusta, se je začel po podobnem scenariju. Boštjan je s svojo škodo povedel in bil v vodstvu do trenutka, ko se je enemu od sotekmovalcev za njim pripetila nesreča, v kateri sta umrla dva gledalca. Dirko so prekinili in jo pozneje tudi odpovedali. No, z zadnjim relijem v prvenstvu IRC pa je pokazal, da hitre vožnje niso bile naključne, in v hudi konkurenci prepričljivo zmagal, pri čemer je ves čas nadziral tempo dirke in konkurente, med katerimi so bili tudi takšni v bolj zmogljivih avtomobilih, ki sicer nastopajo na dirkah za svetovno prvenstvo WRC.

Krožne dirke

Boštjan se je v letošnji sezoni preizkusil tudi v vlogi vodje ekipe na krožnih dirkah. Ker ima v svojem voznem parku Renaultovega clia in twinga, pripravljena za krožne cestno hitrostne dirke, svoje znanje že prenaša na mlade dirkače ali stranke, ki pri njem najamejo avto in logistično podporo ter se tako učijo dirkaške vožnje od mojstra.

Osebno mu je čestital tudi nekdanji svetovni prvak in domačin Miki Biasion.

Boštjan je tudi priznal, da čeprav neizmerno uživa v reli dirkah, na katerih dosega vrhunske rezultate, še vedno rad sede v dirkalnik za na dirkališče. S svojimi predstavami pa je že dokazal, da v dirkaškem svetu ni le komet, ki je hitro priletel in ugasnil, ampak mlada zvezda, ki je šele dobro začela sijati.