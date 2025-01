Odličen uvod Fedosejeva

Na uvodnem superturnirju novega leta v nizozemskem Wijk aan Zeeju imajo igralci danes prvi prosti dan. Za slovenskega predstavnika Vladimirja Fedosejeva bo predah zagotovo prišel kot naročen, saj je imel v uvodnih krogih izjemno zahteven razpored. V prvih štirih partijah je namreč kar trikrat vodil črne figure, pomeril pa se je proti nekaterim od glavnih favoritov za vrh. V drugem krogu je z belimi figurami remiziral proti novemu svetovnemu prvaku Gukešu, potem ko je imel večino časa pobudo, a je ni uspel pretvoriti v nič konkretnejšega.

Polsk

S črnimi je prikazal čvrste igre in je po remijih z dvema domačinoma in nekdanjima zmagovalcema turnirja, Anišem Girijem in Jordenom van Foreestom, v četrtem krogu nato uspel priti do odmevne zmage. V sila razburljivi partiji, v kateri je prednost nekajkrat prešla z ene strani na drugo, je namreč ugnal drugega nosilca turnirja in četrtega igralca sveta, Indijca Ardžuna Erigajsija. Slednji si je v 27. potezi privoščil zanj zelo neznačilen taktičen spregled, ki ga je Vladimir hitro in učinkovito izkoristil v svoj prid. S tem si je pripravil odlično izhodišče, da v nadaljevanju turnirja napade tudi sam vrh.

Neprepričljiv prvak

V samostojno vodstvo se je po izjemno učinkovitem začetku zavihtel Indijec Pragnananda, ki je v prvih štirih krogih zabeležil tri zmage v zanj značilnem tehničnem slogu. Zanimivo je, da je vse dosegel proti rojakom, Pentali Harikrišni, Ardžunu Erigajsiju in Leonu Luku Mendonci. V nadaljevanju ga od rojakov tako čaka le še Gukeš, čigar prvi nastop v vlogi svetovnega prvaka za zdaj ni bil najbolj prepričljiv. V uvodni partiji proti Giriju se je odločil za objektivno nekorektno žrtev figure, zaradi česar se je znašel na robu poraza. V odločilnem trenutku pa najboljši Nizozemec ni uspel najti poti do zmage in je namesto tega dovolil menjavo dam, s čemer je do odločilne prednosti in cele točke prišel novi svetovni prvak. Ob remijih v preostalih partijah se je tako po štirih krogih skupaj s Fedosejevim, Američanom Fabianom Caruano, Nemcem Vincentom Keymerjem in rojakom Harikrišno nahajal na delitvi tretjega mesta.

Do konca dolgega turnirja se seveda lahko še marsikaj spremeni, najbolj korenitega preobrata pa si zagotovo želi Erigajsi. Kot eden od dveh nastopajočih, ki sta turnir začela z ratinško znamko 2800, je namreč za uvod doživel pravo katastrofo, potem ko je v štirih partijah zbral zgolj en remi in ob tem izgubil že dvajset točk ratinga.