Od Cretuja dobimo lep šop papirjev

Slovenske odbojkarje na svetovnem prvenstvu v Ljubljani v današnji osmini finala ob 17.30 čaka nov obračun z nemškimi, te so gladko s 3:0 ugnali že v zadnjem kolu skupinskega dela mundiala. V razprodani dvorani Stožice bo v slovenskem igralnem stroju svojo vlogo imel tudi podajalec Dejan Vinčić, sicer klubsko član nemškega podprvaka in pokalnega zmagovalca Friedrichshafna.

Kako ste doživeli uvodno srečanje z Nemčijo, popolnoma ste jo deklasirali?

»To slavje mi gre malce v nos, razumem navijače v Stožicah, a še ničesar nismo naredili. Uvrstili smo se v osmino finala, kar je bil cilj, od zdaj naprej to ni več osmina finala, temveč za nas finale. Vemo, kaj vsaka naslednja tekma prinaša in kaj nam vzame. Proti Nemcem smo prikazali vrhunsko igro, držali smo se taktičnih zamisli.«

Christian Fromm je imel v prvem nizu le 25-odstotni sprejem slovenskih začetnih udarcev.

»S servisi smo pritisnili nanj in ga v bistvu iz igre odstranili po polovici uvodnega niza, kar je bil dogovor in cilj. V bloku smo bili fenomenalni, zelo dobro smo prebirali njihovega podajalca Lukasa Kampo, v obrambi smo bili borbeni. Ta stožiški pekel pa ti še naslednjih 24 ur daje adrenalin.«

Počitek treh dni pa vedno dobro dene.

»V redu je, nismo več najmlajša reprezentanca, vemo, kako smo izgubljali finale na evropskih prvenstvih. Na domačem prvenstvu leta 2019 si moral v osmini finala premagati vrhunsko Bolgarijo, v četrtfinalu z Rusijo smo se stoodstotno iztrošili, v polfinalu so sledili Poljaki. Na finale v Pariz smo dejansko prišli telesno mrtvi.«

Ali ste v pripravah na tekmi z Nemčijo tudi kaj svetovali glede na to, da igrate v nemški ligi?

»Naš selektor Gheorghe Cretu je, v dobrem pomenu besede, malce manijaka glede videoanaliz in poznavanja podrobnosti igralcev. V bistvu ni bilo ničesar, kar bi lahko dodal, selektor se je resnično zelo potrudil, da je dobil vse informacije in nam jih tudi posredoval. Glede tega je zelo dosleden in podroben, za naučiti se dobimo kar en lep šop papirjev.«

Pot po teži nasprotnikov v izločilnih bojih je za slovensko izbrano vrsto zelo ugodna. Če premaga Nemčijo, se bo v četrtfinalu v Stožicah pomerila z boljšim iz obračuna med Nizozemsko in Ukrajino.

»Vemo, da imamo dokaj odprto pot, vse je dobesedno na nas, da se uvrstimo v polfinale. A nič ne bomo prehitevali, z Nemci nam zagotovo ne bo lahko. Oni v prvi tekmi proti nam niso prikazali najboljše igre, to zagotovo ni bil njihov pravi obraz. Lahko igrajo bolje in tudi pričakujemo, da bodo igrali bolje. Sami pa tudi vemo, da imamo še rezerve, tudi sami moramo dvigniti našo raven. Glave smo ohladili in se popolnoma osredotočili na sobotni dvoboj.«

Slišali smo, da se igralci na treninge v stožiški dvorani in po njih iz oziroma do hotela Austria Trend, ta je povsem v bližini, odpravite na tri načine. Ali z avtobusom, ali z električnim skirojem, videli smo, da kar veliko reprezentantov uporablja ta način, ali peš. Sami pešačite.

»Da, drži.«