Obupani Angleži o najslabšem igralcu finala: Le kaj si je mislil? Moral bi osvojiti krono kariere

Vse svoja osebna priznanja bi zamenjal za evropsko zlato, je dejal Harry Kane na predvečer finala Eura 2024. A Anglija spet odhaja domov praznih rok, Španija pa slavi zmago z 2:1 in osvojila rekordni četrti celinski pokal. Kane je na tem Euru dosegel tri zadetke - proti Danski (1:1), Slovaški v podaljšku (2:1) in Nizozemski iz enajstmetrovk (2:1) -, v finalu pa je ostal neviden. In kot kaže, so mu angleški mediji močno zamerili.

»Harry Kane je bedna oseba v samotni noči za Anglijo,« kriči naslov v uglednem The Guardianu, ki se ozre nazaj na zloglasno noč ponosnega kapetana Albiona. »To ni Harryjeva igra in ni njegov turnir, kar velja za celotno Anglijo. Travmatična noč v Berlinu,« so zapisali novinarji omenjenega medija in navedli, da jih je presenetilo, da je Kane igro zapustil v 61. minuti, ko je vstopil je Ollie Watkins. Je pa bila to logična odločitev Garetha Southgatea, saj je imel le en strel na vrata, in to ob Špančevem bloku. Poleg tega Kane ni zabeležil niti enega uspešnega driblinga, niti poskusa, z žogo se je srečal le 13-krat in uspešno poslal le pet od 10-ih podaj.

»Ta večer bi moral biti krona njegove kariere,« poudarja Guardian in nadaljuje: »V obrambnih trenutkih se je oddaljil od vseh španskih igralcev. Kane za selektorja ni več tako neizogiben, Anglija je prišla tako daleč na krilih drugih, bolj svežih igralcev,« piše spodaj, zaključek pa je ali bi Watkins oz. Ivan Toney lahko v prihodnosti dobil več prostora na položaju osrednjega napadalca. Kritike na račun najboljšega strelca v zgodovini Anglije gredo še dlje: »Yamal je videti nevaren in natančen, Kane pa žoge ne more sprejeti 20 minut.«

Po zmagi Španije nad Anglijo v nedeljskem finalu evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji so v španskih medijih seveda izpostavili velik uspeh in četrto lovoriko. Španski športni časnik As je tako zapisal, da se je po 12 letih suše njihova La Roja spet dotaknila neba. Z naslovom Spet smo kraji Evrope so poudarili, da je Španija zdaj štirikratni evropski prvak, kar ni uspelo še nikomur. Pa tudi to, da je uspeh pravična nagrada za predstave na vseh tekmah Eura 2024 v Nemčiji. Osrednji katalonski športni časnik Mundo Deportivo prav tako pozdravlja četrti naslov Španije, hvali strelca Nica Williamsa, podajalca Lamina Yamala in seveda glavnega junaka Mikela Oyarzabala. Pa tudi, kako so de la Fuentejevi fantje trpeli v drugem polčasu brez poškodovanega Rodrija. Ugotavlja, da si je njihova reprezentanca zapisala v zgodovino, La Roja pa je zasluženo prvak Evrope in je začela novo nogometno obdobje. Analiziral je tudi potem EP z ugotovitvijo, da je De la Fuente poskrbel za prepoznavno igro, medtem ko so se finalni tekmeci naprej prebijali z zvrhano mero sreče. Madridska Marca pa ugotavlja, da so Španci kralji Evrope. Hvalijo De la Fuenteja, ki je vstopil v novo zgodovinsko obdobje, pridružil se je selektorjem Joseju Villalongi, Luisu Aragonesu in Vicenteju Del Bosqueju, ki so pred njim stopili na vrh Evrope. Spomnili so, da je bil selektor pred letom dni skorajda že odpisan, a je verjel v svoje fante in vztrajal. Poudarili pa so še, da je evropski naslov zgolj krona prevlade španskega nogometa v zadnjih letih, prišteli so še evropska naslova v mlajših selekcijah v letih 2015 in 2019 ter osvojeno ligo narodov in srebro na OI v Tokiu.

Na koncu so mu očitali napako pri prvem zadetku Španije. »Kaj sta razmišljala Kane in Foden, ko sta brez kakršnih koli pritiskov pustila Zubimendiju, da se sprehodi med njima in se izkaže za enega ključnih igralcev pri izgradnji akcije za gol Nica Williamsa?« Vprašanje bo ostalo brez odgovora, Angleži pa bodo obupali še zelo dolgo. Nogomet ni prišel domov. Ponovno.