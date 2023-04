Obletnica napada na Selešovo: ni prenesel, da je boljša od Steffi Graf

Zadnji podvig slovenskih teniških igralk ob uvrstitvi na finalni turnir svetovne skupine je botroval tudi pogledu v preteklost odmevnih dosežkov ob mreži pri nas. Mima Jaušovec, s katero smo pred kratkim objavili daljši pogovor, ostaja zapisana kot edina Slovenka z lovoriko na turnirju za grand slam. Takrat je bila ob njenem imenu še jugoslovanska trobojnica. Tako kot tudi ob Moniki Seleš, dekletu madžarskih korenin iz Novega Sada, sploh najuspešnejši teniški igralki iz prostora nekdanje federacije. Jutri bo minilo natanko 30 let od grozovitega napada na njo z nožem na turnirju v Hamburgu.

O čudežni deklici iz vojvodinske metropole je dolgo razpredal teniški svet, nanjo so bili ponosni športni zanesenjaki v deželi šestih republik od Rateč do makedonskega juga, za njo so stiskali pesti v domovini njenih madžarskih prednikov in seveda njeno ime pisali v izvirniku (Monica Szeles), redni obiskovalci največjih turnirjev pa so ji že v zgodnjih najstniških letih napovedovali izjemno teniško pot.

Sezona 1993 pa je ostala v spominu po nezaslišanem poskusu umora takrat najboljše teniške igralke na svetu. S ponosom ob 7 lovorikah z zadnjih 9 turnirjev – le v Wimbledonu ji zlepa ni šlo –, je prišla na turnir ob koncu aprila v Hamburg, že eno od tekmovalnih odskočnih desk za majski novi izziv grand slama v Parizu. Toda slednjega nato ni dočakala ...

Poškodba na srečo ni bila usodna

Na severu Nemčije je preživela nezaslišan napad poskus odvzema življenja. Igrala je četrtfinale proti Magdaleni Maleevi, odlični bolgarski tekmici, 7000 navzočih je do vrha napolnile tribune osrednjega teniškega stadiona v mestu. Toda med njimi je bil takrat tudi Günter Parche, 39-letni nezaposleni strugar iz nemške zvezne dežele Turingije. Njegova vznesenost nad nastopi nemške zvezdnice Steffi Graf je presegla meje razuma.

Sredi hamburškega četrtfinala, ko je v drugem nizu napočil čas za oddih igralk, se je prebil tik za Seleševo in jo z nožem zabodel v hrbet. Nesrečna igralka ni ničesar opazila, v hipu pa ji je nato postalo slabo, padla je s stola in – kot se je izkazalo pozneje – imela srečo, da napadalčev namen usmrtitve ni bil uresničen, saj ni zadel enega od najobčutljivejših delov telesa.

Monika je preživela, dan pozneje jo je v bolnišnici obiskala Steffi. Nesrečna športnica, ki danes živi na Floridi, pa se je po okrevanju vrnila na teniška igrišča, in osvojila še dva turnirja za grand slam. Ob slovesu od vrhunskega športa jih je zbrala devet in je tako na večni lestvici teniških igralk na 8. mestu.