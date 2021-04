Niti vodilni niso ukrotili Dončića

Sveže prisluženo priznanje za najboljšega košarkarja tedna v zahodni konferenci lige NBA za Luko Dončića ni bilo presenečenje, saj je ob štirih zaporednih zmagah Dallasa blestel v velikem slogu, mu je pa naložilo dodatno obveznost. Želel je dokazati vsem, da si ga je zares zaslužil, in dvoboj z vodilnim moštvom sezone je bil pravšnja priložnost. Čeprav ni mogel računati na pomoč vnovič poškodovanega Kristapsa Porzingisa, mu je le malo zmanjkalo, da ni zmage nad Utahom s 111:103 začinil s trojnim dvojčkom.



Z 31 točkami (za dve 5:15, za tri 6:11, prosti meti 3:3), 9 skoki in 8 asistencami v 36 minutah je Ljubljančan spravil v veliko zadrego košarkarje Utaha, ki so pred prihodom v Dallas nanizali devet zmag in s 77-odstotno uspešnostjo v sezoni krepko prekašali vsa druga moštva. Glava jih je še posebno bolela v tretji četrtini, v kateri je Dončić dosegel dobro polovico svojih točk (16). Z metom za tri točke 4:5 v tem delu tekme je bil najzaslužnejši, da je njegovo moštvo vstopilo v zadnjo četrtino z 18 točkami prednosti.



»Menim, da smo igrali imenitno predvsem v obrambi, kar proti Utahu še zdaleč ni lahko. To je bil ključ do zmage. Vsi smo si zaupali in verjeli, da nam lahko uspe. V ligi NBA te lahko premaga vsak tekmec, toda tokratni dosežek ima posebno težo,« je poudaril slovenski as po prvi zmagi nad moštvom iz Salt Lake Cityja v tej sezoni. Na dveh gostovanjih je Dallas prepričljivo izgubil, v tretjem soočenju pa se je izkazal pri številnih postavkah. Njegovi košarkarji so metali za tri točke kar 23:49 ali 47-odstotno (Josh Richardson 5:5, Dorian Finney-Smith 5:11, Jalen Brunson 4:7, Tim Hardaway 3:7) in tretjo najučinkovitejšo ekipo prvenstva (za Milwaukeejem in Brooklynom) omejili na 14 točk nižji izkupiček od njenega povprečja. Nekaj več težav so imeli le z Utahovim dirigentom Mikom Conleyjem (26 točk, za tri 6:10).

Porzingisa muči zapestje Z najboljšo skakalno zasedbo leta so se teksaški košarkarji dobro kosali tudi v zračnih bitkah (44:48) tudi brez 221 cm visokega Porzingisa. Latvijski center si je zvil zapestje in moral vnovič na prisilni počitek. Doslej je igral le na 31 tekmah sezone od skupno 49, saj je do 13. januarja okreval po operaciji meniskusa, nato je izpustil tri dvoboje zaradi težav s hrbtom, petkrat pa mu je trener Rick Carlisle namenil počitek, ko je imel Dallas na sporedu dva nastopa v dveh večerih. »V tem primeru še ne vemo, kdaj ga lahko znova pričakujemo na igrišču. Zapestje ga muči že nekaj tednov, zato upam, da ne gre za hujši zaplet. Je žilav fant, ki nikoli ne preskoči treninga in bi najraje igral kar ves čas,« je Carlisle ocenil stanje Porzingisa, ki v tej sezoni nastopa s povprečjem 20,2 točke in 8,9 skoka.



Dončićeva bera je 28,6 točke, 8,1 skoka in 8,8 asistence, torej nekoliko slabša kot v prejšnji sezoni, ko je dosegal 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 asistence. Še vedno pa je bil 36-krat najučinkovitejši strelec Dallasa; pet tekem je izpustil, osemkrat pa je prepustil strelski primat enemu od soigralcev. Eduardo Brozovič

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: