Niko povozila sreča, Peter poln adrenalina

Potem ko je slabo vreme s premočnimi vetrovnimi sunki odpihnilo ves sobotni spored na letalnici v Vikersundu, so včeraj na norveški »pošasti« pod streho spravili kar tri tekme. Zgodovinska prva ženska preizkušnja v smučarskih poletih za točke svetovnega pokala je imela več junakinj, ob domači zmagovalki Eirin M. Kvandal (202 m in 212 m), ki se je znova obakrat po zaletišču spustila z nižjega zaletišča in potrdila skupno prvo mesto v seštevku turneje Raw Air, pa je bila najbolj nasmejana njena rojakinja Silje Opseth (203 m in 230,5 m), ki je na poti do drugega mesta v finalu odjadrala do novega ženskega svetovnega rekorda.

Najboljši včeraj v Vikersundu: zmagovalka Eirin Maria Kvandal (levo) in svetovna rekorderka Silje Opseth. FOTO: Reuters

Najboljšo znamko je 24-letna Norvežanka, ki je v poskusni seriji poletela celo 236,5 metra daleč, vendar po doskoku padla in si pri tem precej opraskala obraz, za 4,5 metra odvzela leto starejši Emi Klinec (197 m in 203 m), ki se je veselila tretjega mesta.

»Uspelo mi je najti pravo ravnovesje med tem, koliko sem si upala glede na formo, in tem, kaj sem si želela doseči. Uživala sem v vsakem poletu posebej in bi si jih želela še več. Vse skupaj mi daje spodbudo za nadaljnje delo,« je po tretji uvrstitvi med najboljšo trojico v sezoni in skupno 28. v svetovnem pokalu dejala slovenska rekorderka, ki je sicer za Kvandalovo zaostala že za 55,3 točke.

230,5 METRA znaša nov ženski svetovni rekord, do katerega je včeraj v Vikersundu poletela Norvežanka Silje Opseth.

Nika Prevc (190,5 m in 161 m), ki je v uvodni seriji vnovič izboljšala osebni rekord ter za desetouvrščeno soimenjakinjo in reprezentančno kolegico Niko Križnar (182 m in 184,5 m) izvlekla 11. mesto, si je tako že zagotovila veliki kristalni globus. Pred najbližjo zasledovalko, Avstrijko Evo Pinkelnig, ki je bila tokrat deveta, ima kot vodilna v skupni razvrstitvi pred zadnjo žensko tekmo v četrtek na srednji skakalnici v Planici neulovljivih 189 točk prednosti.

Niko Prevc so prevzela čustva. FOTO: Dejan Javornik

»Na voljo sploh nimam dovolj kapacitete za vsa čustva, ki so me prevzela. Po eni strani mi je žal vsakega metra, ki sem ga pustila na letalnici, po drugi me je povozila vsa sreča ob zmagi v skupnem seštevku,« je priznala Prevčeva, ki se je v zgodovino vpisala kot druga slovenska smučarska skakalka z velikim globusom po Križnarjevi (2020/21). V moški konkurenci sta ga od naših asov osvojila njen brat Peter Prevc (2015/16) in dvakrat Primož Peterka (1996/97 in 1997/98).

Veliki globus Kraftu, odlični tudi Slovenci

Že tretjič pa si ga je po letih 2017 in 2020 zagotovil avstrijski šampion Stefan Kraft, ki je včeraj v Vikersundu za 13. zmago v sezoni (in skupno 43.) najprej s poletom, dolgim 244,5 metra, v svojo korist odločil sprintersko preizkušnjo, popoldne pa je moral na tekmi s tremi serijami (230 m, 240 m in 232,5 m) premoč priznati zgolj svojemu rojaku Danielu Hubru (244 m, 240,5 m in 231 m), ki je bil dopoldne drugi.

Najboljšima sta družbo na zmagovalnem odru delala tretjeuvrščena Slovenca: na prvi preizkušnji Domen Prevc (236,5 m), na drugi pa Timi Zajc (219 m, 235,5 m in 225,5 m), ki se že zelo veseli poletov od četrtka do nedelje v Planici. »Za nami je dolg dan. Dopoldne je bila lepa pravljica s čudovitim sončnim dnevom in tretjim mestom, popoldne pa smo imeli posebno tekmovanje. Na koncu se ni izšlo, kot bi si želel, a je tudi 5. mesto vrhunski rezultat,« je izjavil najmlajši od bratov Prevc.

Žaku Moglu dodatna kvota Na hibridni prireditvi za celinski pokal v Zakopanah s pristankom na plastičnem doskočišču in snežnim iztekom sta zmagi požela Avstrijec Clemens Aigner in Poljak Pawel Wasek. Najboljši Slovenec je bil Žak Mogel (4. in 3.), ki je našemu zastopstvu priskakal dodatno kvoto za uvodni ciklus v poletni veliki nagradi. Točke so osvojili tudi Maksim Bartolj (6. in 4.), Matija Vidic (15. in 13.), Jan Bombek (29. in 22.) in Jaka Drinovec (32. in 26.), medtem ko je bil Rok Masle (51. in 47.) obakrat prekratek za finale.

Med vsemi si je najglasnejši aplavz prislužil poslavljajoči se Peter Prevc, ki je obakrat pristal tik za svojim sostanovalcem na potovanjih Zajcem. Z 8. in 4. mestom (v zadnji seriji je navdušil z 243,5 metra dolgim poletom) je 31-letni as iz Selške doline v seštevku turneje Raw Air (surov zrak) potrdil izvrstno 2. mesto za Kraftom. »Predvsem sem vesel svojega zadnjega nastopa, tako da se lahko poln adrenalina vrnem domov,« je dejal najstarejši od bratov Prevc, ki si je za odlično rezanje surovega zraka prislužil ček za 13.000 evrov.

Skupni zmagovalec norveške turneje Kraft je – tako kot Eirin M. Kvandal – prejel 40.000 evrov, za nameček je naredil tudi velik korak proti malemu kristalnemu globusu za prvo mesto v posebnem seštevku poletov. »To je bil popoln dan in zelo sem srečen s prvim in drugim mestom, saj Daniel popoldne ni bil premagljiv,« je reprezentančnemu kolegu športno čestital 30-letni Avstrijec.

Od Slovencev sta si točke za svetovni pokal v Vikersundu obakrat priletela tudi Lovro Kos (18. in 16.) in Anže Lanišek (19. in 17.).