Nika napovedala napad na zmagi

Novo sezono za svetovni pokal v smučarskih skokih, že 46. moško in 14. žensko, so Slovenci včeraj odprli z nehvaležnim četrtim mestom na preizkušnji mešanih ekip v Lillehammerju. Od želene uvrstitve na zmagovalni oder je bila na koncu naša četverica, glavna trenerja Jurij Tepeš in Robert Hrgota sta se po uradnem treningu odločila za postavo Ema Klinec (118 m in 124,5 m), Timi Zajc (117,5 m in 122,5 m), Nika Prevc (138 m in 139,5 m) in Anže Lanišek (125,5 m in 119,5 m), kar precej oddaljena.

139,5 metra je bila največja daljava včerajšnje tekme, z njo pa je ob Avstrijcu Janu Hörlu navdušila Nika Prevc.

Ema Klinec je imela po včerajšnjem dnevu mešane občutke. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Slovenci so že po uvodni seriji, po kateri so za tretjeuvrščenimi Avstrijci zaostajali za 19,3 točke, držali četrto mesto. Na tretje so za nekaj časa skočili le po izjemnem prvem nastopu Prevčeve (138 m). Po Zajčevem finalnem nastopu (122,5 m) se je zaostanek naših povečal že na skoraj 40 točk, nakar je Nika z novim imenitnim poskusom (139,5 m) spet zmanjšala razliko – na 13,9 točke. Zaostanek bi bil še manjši, če je sodniki ne bi po novem pravilu tako strogo kaznovali zaradi nekoliko slabšega doskoka pri izenačeni največji daljavi tekme Avstrijca Jana Hörla, zaradi česar je za slog prejela zgolj ocene od 15,5 do 16,5.

Kot zadnji se je v boj za želene stopničke po zaletišču spustil Lanišek, ki pa ni mogel izvleči več od 119,5 metra. To je bilo premalo za preostale člane najboljših treh reprezentanc. Na koncu so se prepričljive zmage veselili Nemci Selina Freitag (128,5 m in 120 m), Andreas Wellinger (122,5 m in 125 m), Katharina Schmid (129,5 m in 129 m) in Pius Paschke (136,5 m in 133,5 m), ki so za 22,3 točke preskočili najbližje zasledovalce Norvežane, na tretjem mestu pa so pristali Avstrijci, ki so imeli na koncu zanesljive 31,1 točke naskoka pred našo četverico.

Nika najboljša že na treningu

»To je bil popoln start v sezono. Sam tokrat nisem prav veliko prispeval k temu uspehu, toda skupaj izgubljamo in skupaj tudi zmagujemo,« je po ekipnem podvigu dejal Wellinger in se zahvalil trenerju Stefanu Horngacherju za zaupanje, saj mu je dal priložnost kljub ne najboljšim skokom na treningu. Nemški zvezdnik upa, da bo na današnji in jutrišnji posamični tekmi (obe se bosta začeli ob 16. uri) stopnjeval svoje nastope in vendarle premagal 130 metrov.

Pius Paschke je bil na preizkušnji mešanih ekip najboljši med moškimi. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Med dekleti pa bo na obeh preizkušnjah (obakrat s startom ob 12.30) glavna favoritinja Nika Prevc. Potem ko je bila branilka velikega kristalnega globusa najboljša v obeh serijah za uradni trening, je med vsemi zbrala tudi največ točk na včerajšnji tekmi (304,7). Še najbolj se ji je približal Nemec Pius Paschke (295,6), vendar je treba ob tem tudi pripisati, da so dekleta spuščali s 16. zaletnega mesta, fante pa z devetega ali celo osmega.