Ni verjel, da bo prišel do te točke

Če so se kateri rekordi še nedavno zdeli večni, so bili to tisti, ki jih je v formuli 1 dosegel Michael Schumacher. Ko je namreč legendarni nemški dirkač, čigar zdravstveno stanje je vse od njegovega nesrečnega padca med smučanjem konec decembra 2013 v Meribelu zavito v tančico skrivnosti, leto prej pomahal v slovo dirkanju, si verjetno nihče ni mislil, da lahko kdo še preseže njegove izjemne dosežke. Vsaj v bližnji prihodnosti ne.



Toda Schumijevi mejniki bodo padli (veliko) prej, kot je marsikdo verjel. Potem ko je Lewis Hamilton že zdavnaj presegel slovitega Nemca po številu najboljših startnih položajev (zdaj je razmerje 95:68) in ga je letos preskočil tudi po uvrstitvah na zmagovalni oder (158:155), ga bo ob koncu sezone – če ga ne bo ustavilo kaj hudo nepredvidljivega – dohitel po naslovih svetovnega prvaka (6:7). Že v nedeljo pa bi lahko angleški zvezdnik v Sočiju, kjer bo branil prvo mesto, ujel Schumacherja tudi po številu zmag. Hamilton je namreč zdaj pri št. 90, nemški šampion, ki je 3. januarja letos dopolnil 51 let, se je ustavil pri eni več (zadnjo je leta 2006 slavil v Šanghaju). O slavju (še) ne razmišljajo Celo Hamilton je vidno presenečen nad tem, da že diha za ovratnik Schumiju. »Nikoli si nisem mislil, da bom enkrat prišel do te točke,« je priznal 35-letni Britanec in v isti sapi dodal, da je seveda zanj velikanski privilegij, ker lahko dirka za tako izjemno moštvo, kot je Mercedes. In da lahko sedi za krmilom srebrne oziroma letos črne puščice, s katero je v tej sezoni v svoj prid odločil že šest od devetih dirk, nazadnje pred slabima dvema tednoma premierno veliko nagrado Toskane v Mugellu. Lewisova premoč je jasno vidna tudi v skupni razvrstitvi, v kateri ima kot vodilni že zajetnih 55 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, finskim moštvenim sotekmovalcem Valtterijem Bottasom.



Da je Hamilton na pragu izenačitve Michaelovega rekorda, kar zadeva zmage, težko verjame tudi Toto Wolff, vodja Mercedesove ekipe v formuli 1. »Kdo bi si mislil, da lahko ta rekord sploh kdaj pade. Neverjetno,« se čudi 48-letni Avstrijec. Ob tem je zaupal, da sta bila Schumacher in Ferrari iz šampionskega obdobja ob prelomu tisočletja njihov veliki vzor. Za dirko v Sočiju pa ne pripravljajo nobenega slavja. »Ne, ker verjamemo v karmo. Določenih stvari ne moreš načrtovati, ampak se morajo preprosto zgoditi,« je predstavil svoj pogled in pristavil, da si bodo v moštvu – ko bo Hamilton izenačil Schumacherjev dosežek – zagotovo hitro kaj izmislili, da bodo kreativno proslavili rekord.