Ne išče izgovorov, to jemlje kot proces učenja

V planiškem prireditvenem odboru so se že sprijaznili s tem, da za nordijsko SP ne bodo prodali 150.000 vstopnic (nekateri so sanjali celo o številki 200.000), zato pa bodo – kakor zatrjujejo prireditelji – uresničili vse druge cilje.

»Pred začetkom prvenstva smo si zadali več ciljev, od katerih ne bežimo. Na prvem mestu je organizacija tekmovanja. Trudimo se, da vse poteka bolj ali manj brezhibno, da ni zamud ali odpovedi. Mimogrede: zgolj zavarovanje slednje nas stane milijon evrov,« je uvodoma dejal Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) in prireditvenega odbora Planica 2023.

Kot drugi zastavljeni cilj je izpostavil pripravo tekmovališč, organizatorjem pa veliko pomeni tudi počutje športnikov in predstavnikov medijev. »Za zdaj od njih nismo slišali še niti ene pripombe,« je zatrdil prvi mož SZS. Že od vsega začetka so stremeli tudi k temu, da bi nordijsko SP izkoristili več kot le za šport, kar naj bi dosegli z različnimi konferencami (o marketingu v športu, gospodarsko …).

Po dobrih novicah je prešel na slabo – manjše število obiskovalcev. »Ko smo dobili prvenstvo, smo se začeli pogovarjati z različnimi tujimi agencijami, ki prirejajo potovanja na športne prireditve. Z njimi smo uskladili tudi cene vstopnic, ki so na ravni nedavnega biatlonskega SP v Oberhofu in nordijskega SP izpred štirih let v Seefeldu. A seveda razumem tiste, ki pravijo, da se je medtem položaj v svetu spremenil,« je razmišljal Smrekar.

Primanjkuje tradicije

Nato je priznal, da so pričakovali več dnevnih obiskovalcev iz Avstrije, Nemčije, Poljske in seveda tudi Slovenije, čeprav so vedeli, da slednjih ne bo veliko na preizkušnjah v nordijski kombinaciji in teku. »V teh dveh panogah nam očitno primanjkuje tradicije. Kadarkoli smo namreč priredili tekmovanje v teku, smo imeli vedno izgubo,« je razkril predsednik SZS in v nadaljevanju ugibal o razlogih za manjše zanimanje gledalcev.

Ocenjuje, da bodo skupaj prodali od 70.000 do 80.000 vstopnic, kar je seveda bistveno manj od pričakovanj. »Zaradi tega smo najbolj žalostni mi. Če bomo imeli izgubo, se bomo z njo spopadli na SZS. Toda storili bomo vse, da je ne bo, zato se že pogajamo z vsemi dobavitelji in izvajalci,« je razložil in večkrat ponovil, da ne išče izgovorov. »Kot predsednik SZS in OK Planica prevzemam vso odgovornost, to pa jemljem kakor proces učenja,« je poudaril in zagotovil, da pokrivanje morebitne izgube ne bo šlo iz žepov davkoplačevalcev. Morda bo manj ostalo klubom, ki naj bi prejeli ves presežek.

«Zatrdim lahko, da je prvenstvo pod nadzorom,« je optimistično sklenil Smrekar, čigar optimizem sta podkrepila Michel Vion, generalni sekretar pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), in Stefan Krauss, podpredsednik za zimske športe pri mednarodni agenciji za televizijske in marketinške pravice Infront.

«Vsi smo pričakovali več gledalcev, toda očitno imate v Sloveniji raje smučarske polete. Toda organizacija je vrhunska, zato je bila leta 2018 odločitev, da Planica dobi nordijsko SP, pravilna,« je povedal Vion, medtem ko si pri Infrontu manejo roke zaradi odlične televizijske gledanosti. »V Nemčiji je bila v prvem tednu SP v Planici za 150 odstotkov višja od celotnega nedavnega SP v alpskem smučanju v Courchevelu in Meribelu. Zelo dobre številke beležimo tudi na Norveškem, Švedskem in Finskem,« je zaupal Krauss.