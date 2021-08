Naj počistijo pred svojim pragom

Italijan olimpijski zmagovalec v sprintu? No, tega v atletiki nismo videli že vse od časov legendarnih Livia Berrutija (200 m, OI Rim 1960) in Pietra Mennee (200 m, OI Moskva 1980). No, Lamont Marcell Jacobs Jr. si je na igrah v Tokiu zlato odličje prisprintal na 100 m v času novega evropskega rekorda 9,80, pozneje si je kot član štafete azzurrov najžlahtnejše odličje lahko za vrat nadel tudi v štafeti 4 x 100 m. Novi italijanski junak je sin Lamonta Marcella Jacobsa seniorja, ameriškega vojaka, in Italijanke Viviane Masini, oče in mati sta se še kot mladoletna spoznala, ko je starejši Jacobs služil vojaško dolžnost v Vicenzi. Poročila sta se in se preselila v Texas, tri leta pozneje, 1994., je bil rojen mlajši Jacobs. Ko je bil bodoči olimpijski zmagovalec star tri tedne, so očeta premestili v Južno Korejo, preostanek družine se je vrnil v Italijo v Lombardijo. Starši pa so se ločili, ko je bil Marcell Jacobs star šest mesecev. V atletiki je sicer začel s sprintom, pozneje odkril skok v daljino, kjer je njegov najboljši dosežek 848 cm iz Bressanoneja, vendar dosežen s premočnim vetrom v hrbet.

No, dobro, še ena sanjska zgodba kraljice športov, bi rekli. A na Italijana že letijo očitki zaradi uporabe dopinških sredstev. Namreč, le kako je lahko 26-letnik tako rezultatsko eksplodiral? Italijanski strokovnjak za prehrambne dodatke Giacomo Spazzini se je že večkrat v javnosti izpostavil kot glavni razlog za Jacobsov napredek. A Spazzinija je v slavi zmotilo tudi spoznanje, da ga italijanska policija preiskuje zaradi ilegalne distribucije anaboličnih steroidov in rastnih hormonov. Jacobs se zdaj brani z besedami, da je s spornim nutricionistom sodelovanje prekinil takoj, ko je izvedel za njegovo domnevno sporno prakso, to je bilo marca. Kritične puščice pa je s sebe tudi preusmeril na britanskega člana štafete 4 x 100 m Chijinduja Ujaha, podaniki kraljice, športov in britanske, so si v Tokiu pritekli srebro. A sprinter nigerijskih korenin je zdaj suspendiran zaradi pozitivne dopinške kontrole. »To, da je bil Ujah na kontroli pozitiven na dve prepovedani snovi, me spravlja v glasen smeh. Britanci, preden me dopinško napadete, počistite najprej pred svojim pragom! In tako ali tako me njihove strupene besedne puščice niso prav posebno prizadele,« je besedno sprintal tudi novi olimpijski hitrostni kralj. Hrbet pa mu ščiti tudi italijanski olimpijski komite, vse medijsko namigovanje o Jacobsovem dopingu je označil za sramotno in skrajno neprijetno. A kaj sta s Spazzinijem počela do marca? Jacobs je pred tokijskimi OI 100 m le dvakrat odsprintal pod desetimi sekundami, 9,95 maja v Savoni in 9,99 na mitingu diamantne lige v Monaku tik pred igrami. V Tokiu je v kvalifikacijah v svoji skupini zmagal z novim državnim rekordom 9,94, torej je bil za stotinko sekunde hitrejši kot v Savoni. V polfinalu je bil tretji z 9,84, evropskim rekordom, v finalu ...

