Na Wembleyju bo odmevala marseljeza

Evropsko prvenstvo v nogometu s 24 reprezentancami z enoletno zamudo in z vsemi neprijetnostmi, povezanimi z virusom sars-cov-2, bo nogometni spektakel naredilo še bolj vznemirljiv. Tako menijo tudi nogometni strokovnjaki, ki so v anketi razkrili, kdo so glavni favoriti za prestižne naslove in kakšni taktični trendi ga bodo zaznamovali.



Zdenko Verdenik, bivši selektor: »Francija ima kakovostne igralce in mlajše, ki so pomembni za ustvarjanje rezultatov. Tu je še Belgija, morda je napočil trenutek za Anglijo, Italija s selektorjem Robertom Mancinijem ... Nemčija je uganka, trenerji so vrhunski, mlajše kategorije zmagujejo. Sodobna igra gre v smer hitrosti, hitrosti prehodov, ko se žoga izgubi ali vzame, in hitrosti igre v napadu, kjer pa ne gre brez hitrih in vrhunsko tehnično izšolanih posameznikov. Še nikoli kolektiv ni bil tako močan v razmerju proti posameznikom.«



Darko Milanič, trener: »Napadalnih reprezentanc je veliko in stojijo zelo visoko. Med favoriti izstopa Francija. Ima širino in fiziko. Naziv najboljšega privoščim N'Golu Kanteju. Ima pomembno vlogo tudi v napadu, Thomas Tuchel ga je postavil visoko, krade žoge in jih hitro posreduje naprej. Zanima me, kako se bodo odzvala moštva, ki imajo največ igralcev, ki so bili do zadnjega dne v polnem tekmovalnem ritmu, in kako bodo izpeljali igro. Igra s tremi branilci je bila še pred dvema, tremi leti domala prepovedana.«



Slaviša Stojanović, bivši selektor: »Nobene reprezentance ne morem posebej izpostaviti. Po srčnem okusu bi izbral Anglijo, tu sta še Francija, Nemčija, upam pa na presenečenje. Prepad med boljšimi reprezentancami in tistimi, ki so bile blizu, a so ostale pred vrati elite, se je zmanjšal. Pričakujem taktično bitko med igro s tremi branilci ali štirimi. Iz tega izhajajo številne različice. Izbira prve je na evropski vrh popeljala Chelsea.«



Ermin Šiljak, trener: »Francozi so dozoreli, na vsakem igralnem položaju imajo ne dva, marveč tri igralce. Kante bi lahko še dopolnil izvrstne igre v ligi prvakov, Kyliana Mbappeja vidim kot najboljšega strelca. Kdor bo v pandemiji porušen ritem čim bolj vrnil v normalno stanje, bo imel največ možnosti. Igralna smer je visok presing in sposobnost hitre igralne preobrazbe iz ene v drugo.«



Miran Srebrnič, trener Gorice: »Igralne trende je v ligi prvakov nakazal Chelsea. Vodila bodo trda obramba, hitri prenosi, hitra žoga naprej, skratka vse v znaku hitrosti, ki je tako rekoč temelj vsakega uspeha. Zato bi lahko bil najboljši Mbappe. Moj tihi favorit je Italija. Pomemben del taktične filozofije bo branjenje s tremi ali petimi branilci ter dodatkom v vključevanju čim večjega števila igralcev v napadalne akcije.«



Dejan Đuranović, trener Domžal: »Francozi so s širino v svoji kategoriji. Angleži imajo odlično ekipo, Belgije in tudi Hrvaške ne bi odpisal. Z njenim nacionalnim nabojem, Lukom Modrićem, ki se najbrž poslavlja, in še kdo, pomembnima členoma italijanskega prvaka Marcelom Brozovićem, Ivanom Perišićem, evropskim prvakom Mateom Kovačićem je močna reprezentanca. Mbappeja vidim kot kandidata za najboljšega igralca in strelca, prav tako velja računati na Ronalda. Nogomet je šel v smer visokega presinga, hitrega odvzemanja žoge.«



Oliver Bogatinov, trener: »Francija je izrazit favorit, a dopuščam presenečenje. Belgijci, Nemci, Španci dopolnjujejo četverico najboljših, nadejam se uspeha Angležev, ki še niso bili na vrhu. Hrvaška ne more priti tako daleč. Trend sta že nakazala finalista prvenstva do 21 let: Nemčija z uravnoteženo igro in uglašeno v obrambi ter napadu in Portugalska, ki je brazilska in ima tehnično podkovane mojstre z žogo. Več posnemovalcev ima Nemčija.«

