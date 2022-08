Na tekmi odbojkarskega SP pičlih 90 gledalcev

Nič ne bomo filozofirali, številke povedo vse. Kakšen je bil obisk gledalcev v uvodnih dneh svetovnega prvenstva v odbojki v Stožicah in v dvorani Spodek (v prevodu leteči krožnik, tako je tudi oblikovana) v poljskih Katovicah? V Ljubljani je bilo na poslastici med Brazilijo in Kubo zgolj 350 gledalcev, nekatere druge številke so Japonska: Katar 100, Francija: Nemčija 800, Slovenija: Kamerun 6986 (naši odbojkarji so prvenstvo odprli z zanesljivo zmago s 3:0), Turčija: Kitajska 90, Nizozemska: Egipt 130, Argentina: Iran 600. V Katovicah so številke naslednje: Poljska: Bolgarija 8969, ZDA: Mehika 4299, na »levi« tekmi avtsajderjev Tunizija: Portoriko 1207. Razlika je očitna.

Pa primerjajmo še cene vstopnic na obeh prizoriščih. Za zeleni ring prve kategorije v dvorani Stožice je na voljo za 50 evrov, za zeleni ring druge kategorije 35 evrov, za rdeči ring 20. Premium parter v prvi vrsti ob igrišču je vreden 100 evrov, za drugo in tretjo vrsto 75. V Spodku v Katovicah je vstopnica prve kategorije (za dvoboje Poljske) ocenjena na 249, ne evrov, seveda zlotov, to je 52,5 evra. Za gledalski listič druge kategorije boste odšteli 199 zlotov (42 evrov), za vstopnico tretje kategorije 139 zlotov (29,3 evra). Za tekme, na katerih ne igrata Poljska in ZDA na isti dan, pa so cene tudi 99, 69 in 49 zlotov (20,8, 14,5 in 10,3 evra). Namreč tako kot v slovenski metropoli tudi v šlezijski velja, da si z vstopnico lahko ogledate dve tekmi iz iste skupine, ki je ta dan na igralnem sporedu.

Skrb vzbujajoče

Cena za ogled vrhunske odbojke na Poljskem je torej za tekme gostiteljev še malce višja kot v Sloveniji. V Ljubljani je bil doslej, z izjemo slovenskih tekem, zabeležen porazen gledalski obisk. Bile so dramatične poslastice dvobojev (Brazilija: Kuba, Argentina: Iran), tudi obračun med Francijo in Nemčijo je vreden svojega denarja, a so se Slovenci in Slovenke večinoma odločili za popolno domoljubnost, čeprav se v Ljubljani tare vrhunskih odbojkarjev. Morebiti tudi prihajajoča zima tare prebivalstvo zaradi napovedanih stroškov ogrevanja, pa je nekaj treba prihraniti že zdaj.

Tudi soorganizatorji Poljaki se čudijo zelo slabemu obisku mundiala na slovenskih tleh, pravijo, da je to skrb vzbujajoče. »Doslej je bilo v Ljubljani na tribunah večinoma pusto in prav nič razburljivo,« je ena od ocen. V Stožicah se igrajo kar štiri od šestih skupin uvodnega dela tekmovanja, tudi ta zgoščenost in tekme ob 11. in 14. uri niso razlog za boljši obisk, tako ali tako pa je ta športni praznik pisan na kožo slovenski odbojkarski reprezentanci.