Mika Kojonkoski: Planica je ena od skakalnih mek

V Sloveniji se je nedavno s finsko reprezentanco v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji mudil Mika Kojonkoski, ki je kot trener z Avstrijci (1997–1999), rojaki (1999–2002) in predvsem Norvežani (2002–2011) na skakalnicah osvojil pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo. Zatem je postal vodja skakalnega odbora pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), spomladi letos pa glavni in odgovorni za ta šport v domovini. Po treningu v Kranju si je 59-letni finski strokovnjak utrgal čas tudi za zanimiv pogovor za Slovenske novice.

Finska je bila v tem športu dolgo velesila, v zadnjem obdobju pa je za vaše skakalce uspeh že vsaka uvrstitev med dobitnike točk. Kaj je povzročilo takšno krizo?

»Na Finskem smo imeli dolgo vse potrebno za uspehe na skakalnicah: imeli smo znanje, vrhunsko skakalno šolo, dobre razmere za trening in v tistih časih tudi dovolj denarnih sredstev. Potem smo nekako obstali na mestu, kar so drugi izkoristili in nas prehiteli. Ko se krivulja rezultatov enkrat obrne močno navzdol, jo je težko zasukati. Pojavijo se razočaranja, z njimi pride negativna energija, to pa je težko pregnati. V takšnem ozračju je potem težko kakovostno delati.«

Kakšne cilje ste si zastavili s sodelavci?

»Zasledujemo dolgoročne cilje, pri čemer si želimo finsko ekipo do konca olimpijske sezone 2025/26 znova pripeljati v svetovni vrh. Jasno nam je, da smo pred zahtevno nalogo, kajti naš izhodiščni položaj ni najboljši. Na voljo nimamo prav veliko denarja niti športnikov, poleg tega je naša infrastruktura že nekoliko zastarela.«

Kolikšen proračun imate zdaj?

»Letni proračun znaša okrog 700.000 evrov. Na srečo se stanje iz leta v leto izboljšuje.«

Kako gledate na slovenske skakalce?

»V Sloveniji se zares dobro dela v tem športu. Če primerjam s tistim, kar sem pri vas videl pred kakšnimi 20 leti, je zdaj povsem druga pesem. Lepo je videti, kakšen preskok se je zgodil tu. V delo slovenske reprezentance je vpletenih veliko strokovnjakov, ki se spoznajo na to, kar počnejo. Posledica kakovostnega dela so vrhunski rezultati, ki jih vaši skakalci in skakalke dosegajo v zadnjih letih. Ob tem je treba reči, da ima Slovenija s centrom v Planici tudi sijajne razmere za razvoj skokov.«

Dolina pod Poncami bo med 21. februarjem in 5. marcem prihodnje leto prvič gostila svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Kaj si obetate od te prireditve?

»Planica je seveda čudovita. To je zdaj vsekakor ena od mek v smučarskih skokih. Veselim se že tekem na svetovnem prvenstvu, v finski reprezentanci pa se bomo potrudili, da bomo videti malce bolje kot na prejšnjih tovrstnih tekmovanjih. Glede na to, da so naši asi na planiških skakalnicah in letalnici v preteklosti slavili že velike uspehe, bodo naša pričakovanja večja kot nazadnje.«

Kako vam je sicer všeč v Sloveniji?

»Tu sem bil prvič že pred dobrimi 30 leti in moram reči, da je lepo opazovati razvoj države. Čeprav je bil napredek Slovenije v tem obdobju velikanski, pri ljudeh še vedno občutim veliko sveže energije.« Miha Šimnovec