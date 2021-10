Metuljčki niso dali kril Goranu Dragiću

Odkar je Goran Dragić pred poltretjim mesecem izvedel, da bo moral nadaljevati kariero v Torontu, je z zanimanjem ugotavljal, da je njegov klub nekaj posebnega. Od leta 2001 (od selitve franšize Vancouver Grizzlies v Memphis) je edini član lige NBA iz Kanade, hkrati pa ima košarkarje iz kar desetih različnih držav. Po izbruhu pandemije koronavirusa je tudi edini, ki kar 600 dni ni mogel odigrati prvenstvene tekme v domači dvorani, a ob vrnitvi domov ni razveselil polnih tribun. Dragićev krstni nastop se je končal z zmago gostov iz Washingtona z 98:83.

Košarkarji iz glavnega mesta ZDA so bili uspešnejši od Toronta že v prejšnji sezoni, saj so zbrali sedem zmag več, v poletnih mesecih pa so prevetrili svoje vrste. Russell Westbrook je bil zvezda prestopnega obdobja in je zdaj adut LA Lakers, v obratni smeri pa so prišli branilec Kentavious Caldwell-Pope ter krilna centra Kyle Kuzma in Montrezl Harrell, iz Brooklyna pa še branilec Spencer Dinwiddie. Kupčija se jim je očitno izplačala, saj so učinkovito razorožili Dragićevo druščino. Izkušeni Ljubljančan, edini v moštvu, ki je že prestopil mejo 30 let, je dosegel 9 točk ter dodal še 3 skoke in 4 asistence v 22 minutah igre, z njimi pa že bil med najučinkovitejšimi aduti trenerja Nicka Nursa.

Prvi strelec kanadske zasedbe je bil branilec Fred VanVleet z 12 točkami, a s slabim metom iz igre 5:20, podobno nenatančni pa so bili tudi njegovi soigralci, saj so konec dvoboja pričakali s 30,9-odstotnim izkoristkom metov. Pri Washingtonu, ki je metal 44,4-odstotno, je bil s 23 točkami najučinkovitejši branilec Bradley Beal, drugi najboljši strelec prejšnjega prvenstva za Stephenom Curryjem iz Golden Stata. »V uvodnih trenutkih sem čutil metuljčke v želodcu, saj sem odigral prvo uradno tekmo po petih mesecih. Na začetku sezone je vedno vznemirljivo, seveda tudi zabavno, ne glede na to, koliko let že igraš v ligi NBA. Najti pa moramo pravo ravnotežje v igri, saj ni vedno idealno, če se je lotiš z ogromno energije. Naše moštvo je mlado in težko nas bo premagati, ko se bomo uskladili,« je ocenil Goran Dragić, ki daje moštvu iz Toronta dodatno mednarodno razsežnost.

Proti Washingtonu so poleg Kanadčanov in Američanov igrali Slovenec, Nigerijec, Britanec, Ukrajinec, Nemec in Chris Boucher s karibskega otočka Sveta Lucija, v kratkem se jim bosta pridružila poškodovana Japonec Juta Vatanabe in Kamerunec Pascal Siakam. Slednji okreva po operaciji rame, v prejšnjih dveh sezonah pa je bil prvo napadalno orožje Toronta. Ob VanVleetu, Siakamu, Boucherju in OG Anunobyju je tudi edini, ki je bil član moštva že pred začetkom pandemije.

Čančar niti na klopi

Sezona se je začela tudi za košarkarje Denverja. Ob zmagi na gostovanju pri Phoenixu (110:98), ki jih je v 2. krogu končnice prejšnjega prvenstva izločil z gladkih 4:0 in se nato ustavil šele v velikem finalu z Milwaukeejem, v zasedbi ni bilo Vlatka Čančarja. Zato pa je stalnica ostal lanski MVP Nikola Jokić s 27 točkami in 13 skoki.