Messi potrdil, da bo kariero nadaljeval v ZDA v vrstah Interja iz Miamija

Nogometni zvezdnik Lionel Messi je v pogovoru za španska Diario Sport in Mundo Deportivo potrdil, da bo kariero nadaljeval v ZDA. Argentinski napadalec se bo po koncu pogodbe s francoskim PSG preselil na Florido, kjer bo igral za ekipo ameriške lige MLS Inter iz Miamija.

»Odločil sem se, da grem v Miami, dogovora še nimam stoodstotno sklenjenega, tako da je še treba urediti nekaj podrobnosti, vendar sem se odločil, da nadaljujem svojo pot tam,« je povedal Messi.

Messi je uradno do 30. junija pogodbeno vezan s Paris Saint-Germainom. A se je zvezdniški napadalec odločil, da s Parižani ne bo podaljšal sodelovanja, kar je potrdil tudi klub. S tem se je odprl lov na sedemkratnega dobitnika zlate žoge.

Messi je tako dokončno zavrnil ugibanja, da bo prihodnjo sezono oblekel dres enega od klubov v Savdski Arabiji.

Inter Miami je klub, ki je v solastništvu angleškega zvezdnika Davida Beckhama. Klub je bil ustanovljen leta 2018, prejšnji teden pa so odpustili trenerja Phila Nevilla, potem ko je zasedba sezono končala na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Floridsko zasedbo je začasno prevzel Argentinec Javier Morales.

Petintridesetletni Messi, ki je lani z Argentino postal svetovni nogometni prvak, je zadnji dve sezoni preživel pri Paris Saint-Germainu, svojo zadnjo tekmo za klub pa je odigral v soboto, potem ko se je na Park princev v mestu luči preselil leta 2021 iz Barcelone, kjer je preživel večino svoje kariere.

Ne želi čakati

Messi je dejal, da ne želi čakati, da Barcelona najde formulo, kako bi ga lahko znova pripeljala v svoje vrste, upoštevajoč finančno stanje, v katerem se je znašel katalonski velikan, nad katerim visi Damoklejev meč v obliki določil finančnega fair playa.

»Bal sem se, da se bo to ponovilo,« je povedal Messi ter spomnil na čustveni odhod iz Barcelone pred dvema letoma v Pariz, ko vodstvo kluba ni našlo načina, da bi ga obdržalo.

»Odločil sem se, da zapustim Evropo, res je, da sem imel ponudbe iz druge evropske ekipe, a o tem sploh nisem razmišljal, ker je bila za Evropo edina moja misel povezana z odhodom v Barcelono,« je Messi popihal na dušo navijačem blaugrane, ki bi si seveda želeli, da bi njihov junak znova oblekel dres Barce.

Odločil pridružiti ligi MLS

»Po zmagi na svetovnem prvenstvu in nezmožnosti znova preseliti se k Barci je napočil čas, da grem v ligo MLS, kjer bom živel nogomet na drugačen način in bolj užival v vsakdanjem življenju. Seveda z enako odgovornostjo in željo po zmagah ter po dobrem delu, a z več umirjenosti,« je svojo odločitev pojasnil Messi.

Messi je sedemkratni dobitnik zlate žoge in pričakovati je, da si bo individualno priznanje prislužil še enkrat, potem ko je decembra 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov na svetovnem prvenstvu v Katarju.

Nogometni svet je nestrpno pričakoval Messijevo odločitev, potem ko je PSG ta teden potrdil, da bo pariški klub zapustil igralec, ki ga mnogi štejejo za najboljšega v zgodovini nogometa.

Romantično sanjarjenje o vrnitvi v Barcelono in obeti o osupljivem bogastvu v Savdski Arabiji so padli v vodo, ko se je Messi odločil pridružiti ligi MLS.

K tej odločitvi naj bi prispevali tudi ključni sponzorji severnoameriške profesionalne lige o dodatnih zaslužkih in delitvi dobička, kar so Messiju zagotovili pri velikanu športne opreme Adidasu in Apple TV, ki imata v lasti pravice domačega prenosa lige.