Mariborčane pričakujejo z nabrušenimi kosami

Kaj lahko konec tedna ponudijo navijačem najboljši slovenski nogometni klubi, potem ko sta 5. krog SNL sinoči odprla Celje in Bravo? To je vprašanje za vodilne v klubih in na zvezi, potem ko so Mura, Olimpija in Koper izginili z radarja Uefe že julija, Maribor pa diha na škrge, potem ko v štirih tekmah z Moldavci in Finci ni zabil niti gola. Razlika med Štajerci in drugimi je vendarle očitna. Vijoličasti po novi ničli v Helsinkih (0:1, skupaj 0:3) niso spremenili strategije in še naprej računajo na konec smole in skorajšnji zasuk negativnega trenda, v katerem so nanizali pet porazov. Njihov naslednji evropski tekmec Cluj ne igra na ravni izpred dobrih desetih let, ko je v ligi prvakov šokiral Romo in Chelsea, toda v Ljudski vrt gotovo ne bo prišel s spuščenimi hlačami. Pet milijonov Uefinih evrov je magnet za Romune in Slovence.

Igrajo se z živci navijačev

Trenerju Maribora Radovanu Karanoviću ni lahko. FOTO: Jan Krstovski

Mariborčani hodijo po robu potrpljenja navijačev in preživetja. Morebiten nov poraz na enem od derbijev 5. kroga 1. SNL v Domžalah bi lahko sodu izbil dno in bi kdo zahteval spremembe – Maribor si ne more privoščiti, da bi čakal na »mlado« in »razvojno« ekipo do novega leta. Domžale resda spadajo med najboljše stranke Štajercev, bilanca medsebojnih tekem v zadnjih treh sezonah je 8-3-1 v korist Maribora, ki je ostal neporažen tudi v minuli sezoni (3-1-0). Športni direktorin trenerbi dala vse za podoben scenarij, čeravno se zdi, da pod izstrelki Maribora ne bi padel niti Malečnik, kaj šele Domžalčani, ki bodo z nabrušenimi kosami pričakali nekdanji klub trenerja. Povsem drugače velja za nogometaše Olimpije, ki so z dvignjenimi glavami končali evropsko zgodbo proti Romunom in jo nadgradili z zmago pod Kalvarijo. Z vsakim uspehom Olimpije bo trda linija navijačev vse mehkejša in vse manj bo slišan glas prejšnje operativne strukture (športni direktor, piar), ki naj bi ščuvala naiven del gledalcev proti klubu. Ljubljančani resda pogrešajo kader na igrišču in v pisarnah, trenerdela čudeže, čeprav nima na voljo niti enega srednjega napadalca. Trener goriških gostovne bo prišel v Stožice z belo zastavo. Predsednik Koprane bo potreboval dodatnih motivacijskih prijemov za svoje adute pred tekmo z Radomljani – prve tri medsebojne tekme v minuli sezoni so resda dobili Koprčani, Radomljani zadnjo 16. maja, ta je bila usodna za koprski naslov prvaka. Prišel je čas za poravnavo računov, morda bomo videli veliko število golov (zadnje štiri tekme 1:3, 0:1, 3:2, 1:4) in, ne pozabimo, na Bonifiki bodo spremljali derbi med 2. in 3. ekipo z lestvice! Škoda, da ne bo 22-letnega, ki ga je z igrišč oddaljila poškodba kolena. Odlični Splitčan je bil alfa in omega zvezne vrste Radomelj. Mura vs. Tabor? Prekmurci so v tej sezoni nedorečeni, pogosto navidez blizu, v resnici daleč od uspeha. Morda bodo spremljali v Fazaneriji lepotico tega konca tedna. Bomo videli, kaj zmoreta domači adut(24) in povratnik v sežansko jato(21).